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В четверг, 14 марта 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание межведомственной противопаводковой комиссии.

Участие в заседании приняли представители Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГКУСО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», Ростехнадзора, Роспотребнадзора, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех городских округов и муниципальных районов.



Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона. Начальник ФГКУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов озвучил прогнозы по гидрометеорологической обстановке на ближайшие недели. По оценке главного метеоролога области, в этом году осеннее увлажнение почвы в бассейне Волги выше прошлогодних значений и выше среднего уровня. На 10 марта значительные запасы воды сохраняются в снежном покрове: в Самарской области его высота достигает 45 см, или 132 % нормы на этот период.



Максимальный уровень воды в период весеннего половодья на малых реках Самарской области ожидается выше среднемноголетних значений на величину от 55 до 240 см. При таком уровне половодье может проходить достаточно спокойно. Вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля, очищение ото льда – в конце апреля – начале мая.

«Вместе с тем, при резком повышении температуры возможно достижение опасных отметок в населенных пунктах 16 районов области», - подчеркнул Айдар Мингазов.



На характер весеннего половодья может оказать влияние множество факторов. Среди них – глубина промерзания почвы. В прошлом году она достигала 89 см, это препятствовало впитыванию талых вод в грунт. Наталья Катина обратилась к руководителю Поволжского УГМС с вопросом, каким будет значение данного показателя в этом году. «Глубина промерзания почвы в настоящее время составляет 23 см», - ответил Айдар Мингазов. По прогнозу ведомства, температура воздуха в ближайшие десять дней будет колебаться от минус 10 ночью до плюс пяти днем. «Если такая обстановка будет сохраняться, пика половодья мы можем и не достигнуть», - отметил он.



«Коллеги, тем не менее, возьмите на особый контроль вопросы подготовки к весеннему половодью, нам нельзя расслабляться, внимательно следим за ситуацией, нельзя исключать изменение погодных условий. Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий», - призвала глав муниципальных образований Наталья Катина.



О режимах работы водохранилищ Волго-Камского каскада, организации пропуска воды через гидроузел Жигулевской ГЭС рассказал директор ПАО «Русгидро – Жигулевская ГЭС» Вячеслав Шепелев.



Он доложил, что в целях безопасного прохождения весеннего паводка 2024 года на Жигулевской ГЭС утвержден план мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу оборудования и ГТС. «Планом предусмотрено выполнение 43 мероприятий. Рисков неисполнения нет. На объекте обеспечено наличие запаса необходимых материалов, техники и оборудования для оперативной ликвидации возможных повреждений и ликвидации аварийных ситуаций. На период паводка организуется круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и бригад по обслуживанию гидромеханического оборудования для пропуска паводковых вод, – сообщил он, – Открытие водосливной плотины предполагается в период с 12 по 16 июня, максимальные расходы воды составят 28 кубических метров в секунду, они продлятся с 26 апреля по почти до конца мая».



Заместитель руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрей Панишев сделал основной акцент на состоянии гидротехнических сооружений. Накануне ведомство обследовало все 165 ГТС области. Андрей Панишев назвал муниципалитеты, где нужно обратить особое внимание на состояние гидротехнических сооружений: это Борский, Пестравский, Больше-Глушицкий, Сергиевский, Красноярский районы и Тольятти. Наталья Катина дала поручение минприроды области в составе комиссии с участием представителей МЧС и глав территорий побывать в ближайшие дни на таких объектах и оценить их готовность к безопасному пропуску талых вод.

Кроме того, все главы территорий должны отчитаться ведомству о превентивных мероприятиях: очистке сбросных каналов и водопропускных труб, подготовке пунктов временного размещения населения, домашних животных, создании запасов продуктов, формировании аварийных бригад, создании необходимого запаса материалов, подготовке технических средств для ликвидации аварийных ситуаций.



Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго доложил, что подготовка к периоду весеннего половодья в муниципальных образованиях области ведется согласно утвержденному плану. Так, проводится обследование рек на предмет образования ледовых заторов, готовятся пункты временного размещения населения, создается необходимый резерв продуктов питания и предметов первой необходимости, кормов для сельскохозяйственных животных, находящихся в зонах возможного затопления и подтопления.



Врио начальника Главного управления МЧС РФ по Самарской области Алексей Степанов сообщил, что в Главном управлении организована работа по разработке моделей рисков возможного подтопления территорий в период весеннего половодья 2024 года. Они будут доведены до органов местного самоуправления Самарской области.

С 5 по 6 марта состоялось всероссийское командно-штабное учение МЧС, с 19 по 20 марта планируется проведение командно-штабной тренировки по организации взаимодействия комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Самарской области, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории.

Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Самарской области планируется задействовать 16 стационарных и 1 временный гидропост; во всех населённых пунктах, подверженных подтоплению, будут развёрнуты дополнительные нештатные водомерные посты.



Для своевременного реагирования в период весеннего половодья спланирована группировка сил и средств РСЧС Самарской области из порядка 10 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники, 124 плавсредств.



И.о. первого вице-губернатора поручила главам муниципалитетов в ближайшие дни отчитаться о выполнении планов по подготовке к прохождению весеннего паводка. «Еще раз делаю акцент на серьезности ситуации. Прошу представить отчеты об исполнении поручений в адрес департамента общественной безопасности, МЧС, Ростехнадзор. Участвуем в учениях, проводим тренировки, готовимся к паводку. Если есть необходимость усилить материально-техническую базу, нужны дополнительные ресурсы, давайте предусмотрим средства в бюджете Самарской области», - обратилась к главам муниципалитетов Наталья Катина.

Фото: департамент информационной политики Самарской области