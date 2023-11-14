Народное голосование за Лучший дом, лучший двор продолжается

Конкурс лучших практик управления многоквартирными домами стартовал в рамках проекта «Жители МКД" партии «Единая Россия» на сайте https://moydom.er.ru/. От 63-его региона участвуют в конкурсе 312 заявок в номинациях: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом», «Лучший подъезд».

Активные жители МКД, председатели ТСЖ и ТОС из Самары, Отрадного, Октябрьска и Сызрани проявили наибольшую активность, не только участвуя в конкурсе, но и голосуя за земляков. Народное голосование завершится 30 ноября, подведение итогов начнётся в декабре. Параллельно жюри конкурса определяет лучший регион по участие в конкурсе в федеральном округе. Победителей определят 8 декабря.

«В конкурсе принимают участие ТСЖ, советы МКД, ТОСы, есть просто активные собственники жилья, которые уверены, что их дом - самый лучший, а подъезд - самый дружный. Меньше всего заявок в номинации «Самый энергоэффективный дом», но радует, что большинство жителей находят общий язык со своими управляющими компаниями и сделали свои МКД «домами образцового содержания». Найти самых талантливых и показать лучшие примеры реализации проектов по совершенствованию процесса управления многоквартирными домами — задача, которую поставили перед собой организаторы конкурса. В Самарской области такие примеры тоже есть», - отметила координатор проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» в Самарской области Виктория Каткова.

Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-7 по количеству поданных заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор».

Фото: предоставлено ЕР