На очередном заседании облправительства рассмотрели четыре проекта региональных законов

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В среду, 26 января, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи руководители министерств и ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов рассмотрели четыре проекта региональных законов.

Законопроект «О разграничении полномочий органов государственной власти Самарской области в области обеспечения биологической безопасности» был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«В частности, на Самарскую губернскую думу планируется возложить принятие законов в сфере биологической безопасности и контроль за их исполнением, а на Правительство Самарской области – принятие правовых актов и государственных программ в этой сфере, координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской области и организацию их взаимодействия», - доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Областной кабинет министров принял решение утвердить законопроект и направить его на рассмотрение Самарской губернской думы.

Министры областного Правительства рассмотрели законопроект, утверждающий новый для региона механизм обеспечения жильем детей-сирот – с помощью жилищных сертификатов.

В настоящее время, в соответствии с государственной программой по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, эта категория льготников с 18 лет имеет право на предоставление благоустроенного жилья по окончании пребывания в государственных учреждениях или приемных семьях. В Самарской области сложилась практика предоставления детям-сиротам готового жилья, которое муниципалитет приобретает на средства, полученные из федерального и регионального бюджетов. Жилье приобретается у застройщиков и на вторичном рынке.

Проект закона, который получил одобрение областного кабмина, откроет новые возможности обеспечения детей-сирот жильем, позволит им самостоятельно выбирать квартиру и муниципалитет, использовать дополнительно материнский капитал или личные средства.

Виктор Кудряшов поручил министерству внимательно рассмотреть критерии получения сертификатов и разработать такую методику, которая исключила бы риск потери жилья при реализации сертификата.

«Нам крайне важно, чтобы в Самарской области такого не произошло, и право на сертификаты получили те дети-сироты, которые имеют определенный уровень самостоятельности, устойчивое положение в социуме и могут ответственно использовать сертификат для своих нужд, нужд своей семьи», - подчеркнул глава регионального Правительства.

На заседании регионального кабинета министров были названы следующие критерии получения жилищного сертификата: возраст не менее 23 лет, трудовой стаж не менее 12 месяцев, успешная социализация в обществе.

«Решение о вручении сертификата будет приниматься комиссионно, с учетом мнения местных органов власти, органов опеки и попечительства», - дополнила министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева.

В Самарской области средний срок ожидания жилья этой льготной категорией значительно меньше, чем во многих других регионах. В этом году на квартиры для детей-сирот в областном бюджете заложена рекордная сумма – 900 миллионов рублей, и мы планируем увеличить ее в течение года. - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Сегодня мы принимаем прогрессивный законопроект, который позволит нарастить темпы обеспечения детей-сирот жильем».

Участники заседания также приняли решение внести изменения в Методику расчета размера арендной платы за пользование имуществом Самарской области для арендаторов. В настоящее время для предприятий малого и среднего бизнеса при расчете арендной платы за пользование таким имуществом действует льготный коэффициент социальной значимости 0,8. Однако эта мера поддержки не распространялась на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых.

Новый законопроект позволяет распространить льготный коэффициент и на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. Это решение станет дополнительной значимой мерой господдержки для самозанятых граждан.

В завершение областной кабинет министров одобрил решение о предоставлении бюджетного кредита в размере 14 061 тысячи рублей городскому округу Сызрань.