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На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек - это участники СВО, волонтеры, общественники, депутаты и сенаторы, журналисты, дипломаты, главы регионов.

Самарскую область представляет губернатор Дмитрий Азаров, сенаторы и депутаты ГД, спикер областного парламента Геннадий Котельников, руководитель Общественной палаты Виктор Сойфер, глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, сейчас, в настоящее время 21 февраля, Владимир Путин выступает с Посланием Федеральному собранию.