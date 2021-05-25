На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач

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24 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел в режиме видеоконференцсвязи совещания с главами региональных министерств и ведомств.

Послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, прозвучавшее 18 мая 2021 года, в ближайшее время будет трансформировано в конкретный план действий и перечень поручений, обязательных к исполнению. На совещании подробно обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач.

«В Послании поставлены масштабные задачи, требующие глубокой организационной проработки, согласования межведомственных позиций различных структур, значительных финансовых ресурсов. Необходимо до конца этой недели определить объемы финансирования и подготовить обоснование. Важно не только понимать, какие средства нужны для строительства капитальных объектов, но и разработать новые механизмы достижения целей, которые гарантируют результат», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

О подходах к выполнению поручений губернатора Самарской области сообщил министр здравоохранения Армен Бенян. В Послании Губернатора вопросам здравоохранения было уделено особое внимание. Система мероприятий по повышению качества оказания медицинских услуг включает в себя и строительство новых поликлиник (в Самаре, поселке Смышляевка и в Кинеле), изучение и внедрение лучших практик «бережливой поликлиники», решение вопроса обеспечения медучреждений кадрами. Дмитрий Азаров поручил принять комплекс дополнительных мер по поддержке врачей, которые готовы работать в медучреждениях региона. Это прежде всего льготная ипотека для медиков. Такая же мера поддержки будет оказываться педагогам. Председатель областного Правительства поручил главам министерства здравоохранения и министерства образования и науки определить число специалистов, которые могут обратиться за такой помощью.

Министр образования и науки Виктор Акопьян рассказал о том, как будет строиться работа по другим поручениям главы региона. Уже в этом году будет завершено строительство двух новых школ – на 5-й просеке в Самаре и на ул. Миронова в Новокуйбышевске. Планируется выполнить комплекс мероприятий по обеспечению в образовательных учреждениях региона дополнительных мер безопасности. Выполняется поручение Губернатора по расширению функциональных возможностей карты жителя Самарской области – она должна стать электронным пропуском для студентов в учебные заведения. Министр образования сообщил, что договоренности об этом уже достигнуты со всеми ректорами вузов.

О реализации важной социальной инициативы Дмитрия Азарова – о единовременной выплате в 10 тысяч рублей всем выпускникам школ, которые поступят в вузы в Самарской области, доложил заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Олег Рубежанский. Определено примерное количество первокурсников (31,5 тысячи человек) и объем средств на обеспечение выплаты. Планируется, что студентам, достигшим 18 лет, средства переведут на их личные карты, а выплаты несовершеннолетним перечислят на счета родителей.

Председатель Правительства напомнил членам регионального кабмина, что эта мера поддержки имеет заявительный характер и поручил предусмотреть возможность подать такое заявление в электронном виде на сайте «Госуслуги».

Виктор Кудряшов поручил также провести широкую информационную компанию: «Эта социальная инициатива направлена на то, чтобы убедить талантливую молодежь остаться в Самаре. Поэтому о ней должны узнать, как можно больше людей. Важно также сделать алгоритм получения выплаты максимально удобным».

«Все готово к тому, чтобы выплаты начали поступать в начале сентября», - ответил Олег Рубежанский.

Подробно рассмотрели участники совещания и блок поручений, которые были даны министерству экономического развития и инвестиций, министерству транспорта и автомобильных дорог, министерству промышленности и торговли, департаменту туризма и другим ведомствам.

«В срок до четверга текущей недели прошу представить предложения по потребности в дополнительном финансировании, до 1 июля - предложения по решению тех вопросов, которые требуют новых механизмов достижения результата. В срок до 18 июня план по реализации Послания Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области должен быть утвержден», - поручил Виктор Кудряшов.

Обсудили на совещании и исполнение поручения губернатора по проектированию эстакады, которая соединит «старую» и «новую» набережную в Самаре. Работы по проектированию этого знакового для областного центра объекта начнутся уже в текущем году.