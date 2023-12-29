Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
ЭнЭнергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Самарскому университету им. Королёва будет выделено более 600 млн рублей на разработку решений в сфере ИИ
Спрос на покупку складов в Самарской области за год вырос на 2%, а на аренду — на 4%
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Студенты двух вузов Самарской области стали финалистами стипендиального конкурса Фонда Потанина
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
Госавтоинспекция Самарской области переходит на усиленный режим несения службы
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
"РКС-Самара" обезопасили больше 600 колодцев в Самаре
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Самарцы массово идут в бани и SPA перед Новым годом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.3
-1.41
EUR 100.55
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии

29 декабря 2023 13:00
103
На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии
На площадке Штаба общественной поддержки состоялась встреча с представителями общественных организаций Самарской области и гражданскими активистами.
 

До официального открытия Штаба остаются считанные дни, но активисты уже готовы работать. Серебряные волонтёры, Волонтеры Победы, активисты молодёжных организаций региона - Самарский Союз молодёжи и «Молодая гвардия Единой России» стали инициаторами встречи. Новогодние праздники - не повод расслабляться.

Их поддерживают и представители старшего поколения. Председатель Самарской организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов уверен, молодёжь - это наше будущее и настоящее.

«Я считал всегда и считаю, что мы должны всегда видеть, слышать друг друга, помогать и поддерживать в любых делах и начинаниях. вот мы проводим здесь мероприятие, у нас должна быть единая мысль и мы к этой цели должны стремиться», - считает Николай Петрович.

Представители общественных организаций высказали предложения по выстраиванию плодотворного взаимодействия со штабом. Площадка ШОП позволяет масштабировать наиболее успешные практики региона. Это и работа с ветеранами, с молодёжью, продвижение социально-ориентированных проектов, интересных жителям губернии.

Руководитель региональной общественной организации «Ассоциация «Твой Путь», неоднократный победитель конкурса президентских грантов Дмитрий Шипуля видит свою миссию в приобщении людей к туризму и оздоровительной ходьбе.

«У нас запланировано много мероприятий по развитию сети троп - пешеходных маршрутов оздоровительной ходьбы. Мы на протяжении ряда лет реализуем проекты, в.т.ч. при поддержке Фонда президентских грантов, и у нас сформировалась сеть из сторонников и соратников. Ходить по родным просторам - это самый эффективный способ воспитания патриотизма», - уверен общественник. На площадке Штаба Дмитрий планирует провести обучающие мероприятия для «туризмозависмых» и презентовать свои проекты для муниципальных районов Самарской области, ведь комфортабельные туристические маршруты - это большой  плюс и для развития внутреннего туризма и повышения туристической привлекательности региона.

Руководитель Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма «ЯРЧЕ» Ярослав Чернышёв рассказал, что его НКО развивает детский туризм, продвигает среди молодёжи принципы здорового образа жизни. Многие его проекты нацелены на то, чтобы помочь помочь детям и подросткам преодолеть интернет-зависимость. Один из таких проектов Ярослава и его команды - лазертаг.

«За этот год более 15 тысяч детей поиграли на наших площадках. Помимо этого, мы дарим игру лучшему классу в школе. И за последние три месяца, пока мы проводим эту акцию, у нас поиграло более 20 классов. То есть, понимаете, каким образом повышается и мотивация внутри школ, и как здорово сочетается и учёба, и спорт, и физическая активность», - рассказал Ярослав.

«Нам очень приятно, что нам предоставляют такую площадку, потому что у нас есть несколько на данный момент активных грантов, в которых нам требуется небольшая помощь», - отметил Чернышёв.

Школа вожатых, интенсив для педагогических отрядов, работа с уникальными ролевыми играми на исторической и литературной основе для школьников  - погружением всех желающих в эти проекты Ярослав и команда «Ярче» готовы заняться в ближайшее время на площадке Штаба общественной поддержки.

Руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Единой России» Арсений Ганин рассказал, что на этой площадке в будущем году активисты МГЕР хотят провести турнир по киберспорту для студентов ССУЗов и ВУЗов.

«Планируем организовать круглый стол с военными журналистами и волонтёрами гуманитарной миссии - молодогвардейцами, которые ездили на Донбасс», - рассказал Арсений.

В первых числах января в штабе общественной поддержки заработает молодёжный коворкинг, начнут проводить различные вебинары, мастер-классы, квизы. Есть время и место для всех активных и инициативных.

Напомним,что «Единая Россия» уже открыла штабы общественной поддержки в 23 регионах России в 2021 году. В январе 2024 года  Штабы общественной поддержки будут открыты еще в 55 регионах России.  ШОП Самарской области уже приступил к продуктивной работе.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира «Волжские ворота» обсудили в Самаре
29 декабря 2023, 11:45
Развитие детского инклюзивного спорта и возрождение футбольного турнира «Волжские ворота» обсудили в Самаре
Члены и активисты Общественного совета партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области подвели итоги спортивного года в регионе. Политика
126
«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт
27 декабря 2023, 11:56
«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт
В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране. Политика
571
Самарские волонтёры поехали на помощь жителям новых регионов
26 декабря 2023, 19:11
Самарские волонтёры поехали на помощь жителям новых регионов
Добровольцы в зимние каникулы организуют досуг для детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Политика
650
  • Требуется журналист
В центре внимания
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
529
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
1292
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
638
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
561
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
598
Весь список