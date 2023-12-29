На площадке Штаба общественной поддержки могут быть реализованы проекты жителей губернии

До официального открытия Штаба остаются считанные дни, но активисты уже готовы работать. Серебряные волонтёры, Волонтеры Победы, активисты молодёжных организаций региона - Самарский Союз молодёжи и «Молодая гвардия Единой России» стали инициаторами встречи. Новогодние праздники - не повод расслабляться.

Их поддерживают и представители старшего поколения. Председатель Самарской организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов уверен, молодёжь - это наше будущее и настоящее.

«Я считал всегда и считаю, что мы должны всегда видеть, слышать друг друга, помогать и поддерживать в любых делах и начинаниях. вот мы проводим здесь мероприятие, у нас должна быть единая мысль и мы к этой цели должны стремиться», - считает Николай Петрович.

Представители общественных организаций высказали предложения по выстраиванию плодотворного взаимодействия со штабом. Площадка ШОП позволяет масштабировать наиболее успешные практики региона. Это и работа с ветеранами, с молодёжью, продвижение социально-ориентированных проектов, интересных жителям губернии.

Руководитель региональной общественной организации «Ассоциация «Твой Путь», неоднократный победитель конкурса президентских грантов Дмитрий Шипуля видит свою миссию в приобщении людей к туризму и оздоровительной ходьбе.

«У нас запланировано много мероприятий по развитию сети троп - пешеходных маршрутов оздоровительной ходьбы. Мы на протяжении ряда лет реализуем проекты, в.т.ч. при поддержке Фонда президентских грантов, и у нас сформировалась сеть из сторонников и соратников. Ходить по родным просторам - это самый эффективный способ воспитания патриотизма», - уверен общественник. На площадке Штаба Дмитрий планирует провести обучающие мероприятия для «туризмозависмых» и презентовать свои проекты для муниципальных районов Самарской области, ведь комфортабельные туристические маршруты - это большой плюс и для развития внутреннего туризма и повышения туристической привлекательности региона.

Руководитель Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма «ЯРЧЕ» Ярослав Чернышёв рассказал, что его НКО развивает детский туризм, продвигает среди молодёжи принципы здорового образа жизни. Многие его проекты нацелены на то, чтобы помочь помочь детям и подросткам преодолеть интернет-зависимость. Один из таких проектов Ярослава и его команды - лазертаг.

«За этот год более 15 тысяч детей поиграли на наших площадках. Помимо этого, мы дарим игру лучшему классу в школе. И за последние три месяца, пока мы проводим эту акцию, у нас поиграло более 20 классов. То есть, понимаете, каким образом повышается и мотивация внутри школ, и как здорово сочетается и учёба, и спорт, и физическая активность», - рассказал Ярослав.

«Нам очень приятно, что нам предоставляют такую площадку, потому что у нас есть несколько на данный момент активных грантов, в которых нам требуется небольшая помощь», - отметил Чернышёв.

Школа вожатых, интенсив для педагогических отрядов, работа с уникальными ролевыми играми на исторической и литературной основе для школьников - погружением всех желающих в эти проекты Ярослав и команда «Ярче» готовы заняться в ближайшее время на площадке Штаба общественной поддержки.

Руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Единой России» Арсений Ганин рассказал, что на этой площадке в будущем году активисты МГЕР хотят провести турнир по киберспорту для студентов ССУЗов и ВУЗов.

«Планируем организовать круглый стол с военными журналистами и волонтёрами гуманитарной миссии - молодогвардейцами, которые ездили на Донбасс», - рассказал Арсений.

В первых числах января в штабе общественной поддержки заработает молодёжный коворкинг, начнут проводить различные вебинары, мастер-классы, квизы. Есть время и место для всех активных и инициативных.

Напомним,что «Единая Россия» уже открыла штабы общественной поддержки в 23 регионах России в 2021 году. В январе 2024 года Штабы общественной поддержки будут открыты еще в 55 регионах России. ШОП Самарской области уже приступил к продуктивной работе.