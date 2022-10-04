Мобилизованных россиян доставили в зону спецоперации

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Призванные по частичной мобилизации граждане прибыли в зону проведения специальной военной операции и приступили к боевым учениям. Видео с места подготовки публикует Минобороны России в Telegram.

Военнослужащих доставили на место из Свердловской области. Они уже приступили к боевой подготовке и работе на современных средствах связи. Отмечается, что в зоне спецоперации новобранцы овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение, в том числе гранатометы.

Помимо этого, с военными работают специалисты-психологи. Также на видео показаны учения по оказанию экстренной медицинской помощи на поле боя при ранении.

2 октября Минобороны сообщало об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации. По данным российского военного ведомства, новобранцев обучают практическим навыкам ведения боевых действий в городских условиях и условиях промышленной застройки. После прохождения подготовки подразделения отправят на оборону вошедших в состав России территорий, пишет Лента.