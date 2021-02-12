Многодетной семье из Кинельского района подарили ноутбук и белого медведя

89

Многодетная семья Елисеевых обратилась в Региональную общественную приемную Партии с просьбой помочь в приобретении ноутбука.

«Нам очень нужен компьютер. У нас в семье шесть школьников и два студента, а компьютер всего один и тот устаревший. Если есть такая возможность, мы были бы очень благодарны, чтоб нам помогли с приобретением ноутбука», - написала мама большой семьи из села Георгиевка в своем обращении.

Подарок не заставил себя долго ждать. В ходе рабочего визита в Кинельский район Дмитрий Азаров решил лично передать ноутбук многодетной семье Елисеевых.

«Бонусом» к такому подарку стал огромный и пушистый белый медведь от руководителя фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александра Живайкина, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"