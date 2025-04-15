Мизулину потребовали отчитаться о трате 200 млн руб.

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Депутат Даванков потребовал проверить главу «Лиги безопасного интернета» на предмет вымогательства у семьи покойного Паши Техника и отчитаться о деньгах, выделенных ее организации из бюджета.

Что за история с Техником?

Бывшая жена рэпера заявила, что его деятельность вызывала у Мизулиной вопросы, но они «были решены в ходе неформального обсуждения». А Даванков обратил внимание, что Мизулина сначала занялась музыкантом, а потом резко потеряла к нему интерес и больше вообще не упоминала. Депутат попросил МВД провести проверку.

Чем ответила Мизулина?

Она возмутилась, назвав слова Даванкова клеветой и заявила, что «отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий как в 1937 году».

Что ответил Даванков и при чем тут 200 миллионов?

Депутат в ответ пригласил Мизулину в Госдуму обсудить «ряд важных вопросов». Например, рассказать, куда потрачены деньги, выделенные на ее центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Судя по новостям на сайте, организация рассказывает школьникам о безопасности в интернете. Даванков потребовал объяснить, какое отношение это имеет к поиску пропавших.

«Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?» — подчеркнул депутат.

Газета.ру