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Согласно подписанному документу, Минпромторг должен определить перечень продукции для ввоза.
Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в РФ по отдельным видам продукции
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Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в РФ по отдельным видам продукции

30 марта 2022 17:56
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Согласно подписанному документу, Минпромторг должен определить перечень продукции для ввоза.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал документ о разрешении параллельного импорта в РФ по отдельным видам продукции, перечень которой определит Минпромторг, передает ТАСС.

"Еще один подписанный документ касается так называемого параллельного импорта. Цель механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", - сказал он, открывая в среду заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин напомнил, что недавно был принят закон, наделяющий кабмин правом определять перечни продукции, "в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак". "Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках такого механизма, будет утверждаться Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств", - добавил премьер.

По его словам, "такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков".

В пресс-службе кабмина добавили, что такая мера "поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них". Как уточняется в сообщении правительства РФ, подписанное постановление отменяет ответственность за параллельный импорт, что разрешает ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В отношении таких товаров будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, а сама продукция будет подлежать гарантийному обслуживанию.

 

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