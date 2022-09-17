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Минюст России включил телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов

17 сентября 2022 17:25
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С начала спецоперации по защите Донбасса пародист неоднократно делился антироссийскими высказываниями в своих социальных сетях.

Артист Максим Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ. Соответствующий перечень ведомства был обновлен в пятницу, 16 сентября, пишут "Известия".

С начала спецоперации по защите Донбасса пародист неоднократно делился антироссийскими высказываниями в своих социальных сетях. Также, по данным Минюста, у Галкина имеется источник финансирования на Украине.

В тот же день композитор Юрий Лоза сказал, что таких артистов, как Галкин, «не надо в чем-то ограничивать, не надо что-то с ними делать», ровно как и раскручивать их истории в медиапространстве. По словам музыканта, забвение станет для для таких артистов справедливым наказанием.

Ранее, 4 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что далеко не все общественные деятели, покинувшие РФ, позволяли себе неприемлемые замечания. Так, подобных выпадов не было замечено за супругой Галкина — Аллой Пугачевой. По словам Пескова, поступки артиста свидетельствуют о том, что ему «не по пути» с остальными россиянами. Вместе с тем представитель Кремля не стал предполагать, с какими последствиями столкнется комедиант, поскольку на тот момент компетентные органы не делали заявлений по данной ситуации.

 

Фото:    Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва» / РБК

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