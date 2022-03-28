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Минпромторг РФ разработал проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт продукции "по определенной номенклатуре", передает ТАСС. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Параллельный импорт - ввоз в страну товаров, закупленных не у официальных дилеров производителя.

"Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка", - рассказали "Известиям" в Минпромторге.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) газете сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. В пресс-службе правительства пояснили, что вопрос параллельного импорта "прорабатывается отраслевыми министерствами", пишет издание.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук сообщил, что антимонопольный регулятор направил в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта. После принятия документа ведомство намерено провести серию рабочих встреч с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом. В ФАС рассчитывают, что легализация позволит решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также искоренит недобросовестную конкуренцию со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС