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Минобороны России: проведена операция возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

8 января 2023 17:25
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89 российских военнослужащих погибли в результате обстрела ВСУ пункта временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в Макеевке. 

Объединенной группировкой российских войск уничтожено свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. <...> В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

По его словам, в общежитии №28 Краматорска находились более 700 украинских военнослужащих, в общежитии №47 - более 600 военнослужащих ВСУ.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что удар по военнослужащим ВСУ был нанесен в рамках операции возмездия. "В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия", - сказал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 89 российских военнослужащих в результате обстрела ВСУ шестью реактивными снарядами РСЗО HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке, два из них были сбиты средствами ПВО. Удар был нанесен в новогоднюю ночь. 

 

Фото: Александр Ермоченко / Reuters / РБК   Последствия обстрела в Макеевке, 4 января 2023 года

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