Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области

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В пятницу, 30 августа, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Глава ведомства ознакомился с деятельностью ведущих промышленных предприятий региона и обсудил с руководством текущую ситуацию и направления работы на перспективу. Развитие промышленного производства, в том числе оборонно-промышленного комплекса, достижение технологического суверенитета – одни из ключевых задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

На АО «Авиаагрегат» Антон Алиханов вместе с врио вице-губернатора Самарской области Антоном Емельяненко осмотрел производственные и сборочные цеха, оценил новое оборудование, пообщался с руководством и сотрудниками предприятия. Завод входит в состав отраслевого холдинга «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех», является разработчиком и крупнейшим производителем авиационных шасси в России. Здесь осуществляется разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт шасси для самолетной и вертолетной техники, изготовление комплектующих для различных типов летательных аппаратов и технической продукции для РЖД. Сейчас на предприятии идет масштабная модернизация производственного оборудования, в том числе - в рамках Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ.

Штат пополняется молодыми сотрудниками. Так, оператор станков Иван Квасов рассказал, что последний год обучения в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева совмещал учебу и работу на заводе, после получения диплома продолжил работать здесь же.

По итогам обсуждения текущих задач с руководством завода Антон Алиханов отметил необходимость дальнейшего увеличения производительности труда: «Это одна из ключевых больших целей и задач вообще для всего сектора оборонно-промышленного комплекса. Мало заменить станки - нужно создать стимулы к тому, чтобы производительность росла на системной основе, и у всех людей, которые работают на предприятии, был в этом интерес». Как пояснил Глава Минпромторга РФ, это требует в том числе нормативно-правовых изменений – сейчас Министерство над ними работает и будет представлять первому заместителю Председателя Правительства РФ Денису Мантурову. Одна из задач - повышение производительности за счет поставляющихся на заводы материалов и заготовок. «На примере самарских предприятий будем отрабатывать эти вопросы с крупными металлургами - поставщиками», - добавил Антон Алиханов.

Министр также посетил ПАО «ОДК-Кузнецов». Предприятие входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех» и специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Антон Алиханов ознакомился с работой участков сборки двигателей, корпусов производства компрессоров, сварочного производства и других, принял участие в открытии испытательного стенда для авиационных газотурбинных двигателей. Стенд был полностью реконструирован, здесь заменили пультовый стенд и испытательный бокс, смонтировали новые шахты. Система управления двигателем в ходе испытаний позволяет программировать все режимы работы и автоматически запускать их. С руководством предприятия Антон Алиханов обсудил вопросы загрузки мощностей ОДК-Кузнецов. Также Глава Минпромторга посетил конструкторское бюро на второй площадке предприятия - Центр конструкторских разработок и научных исследований, который был введен в 2023 году.

«Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» - одно из ключевых в корпорации. Посмотрел с коллегами несколько закрытых тематик, которые они завершили не так давно в части разработки новых типов двигателей. Двигателестроение и те, кто работает в этой сфере, гордость нашей страны, - отметил Министр. - Порядка 35% территории предприятия - это по сути новые либо глубоко модернизированные цеха. Есть еще над чем работать, но самый главный вопрос для нас - это как продолжение новых разработок, так и достойная загрузка этих мощностей». Как сообщил Антон Алиханов, в этой части ведется совместная работа с Роскосмосом, с Министерством обороны РФ.

Еще одной точкой рабочего визита Антона Алиханова стало АО «Авиакор - авиационный завод», одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Его основные компетенции – строительство самолетов, капитальный ремонт и техническое обслуживание различных типов воздушных судов, компонентное производство. Завод располагает собственным сертифицированным Центром технического обслуживания и ремонта и обладает опытом в области серийного производства гражданских и военных самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства.

Министр промышленности и торговли РФ подчеркнул: это не последний его визит в регион. «Самарская область у нас в лидерах, входит в десятку крупнейших с точки зрения обрабатывающей промышленности в Приволжском федеральном округе, который тоже является насыщенным в плане промышленности, занимает второе место. Очень хорошие компетенции у предприятий - не только что касается авиации и космоса, это и беспилотные летательные аппараты», - отметил он. За последние три года предприятиям региона были оказаны различные меры поддержки на сумму порядка 230 млрд рублей.

Антон Алиханов выразил уверенность во взаимодействии с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым: «Уверен, что с Вячеславом Андреевичем будем работать активно. Он у нас возглавил сейчас соответствующую комиссию Госсовета. Мы планируем в ближайшее время с ним провести заседание. Он с этой работой уже давно знаком, поэтому думаю, что все знания и опыт, которые он на предыдущем месте работы приобрел, уверенно будет здесь применять на благо промышленности - обрабатывающей промышленности в первую очередь - Самарского региона».

Кроме того, Глава ведомства отметил ряд предложений в новый нацпроект «Транспортная мобильность», которые содержат в том числе существенные меры поддержки платформенных решений для автомобилестроения. По мнению Антона Алиханова, это будет способствовать созданию технологической независимости от импортных поставщиков. «АВТОВАЗ - лидер, и мы должны здесь тоже понять, как двигаться дальше с учетом перестройки, которая последние два года происходит в автомобилестроении», - добавил он.

Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: над такими важнейшими стратегическими задачами, как достижение технологического суверенитета России, обеспечение обороноспособности страны, работают «Авиаагрегат», «Авиакор», «ОДК – Кузнецов» и другие предприятия региона. «Безусловно, мы ощущаем мощнейшую, всестороннюю поддержку этих предприятий со стороны федерального Правительства, Президента России Владимира Владимировича Путина. Это в первую очередь подтверждается высокими производственными показателями предприятий, их активностью в инвестиционной деятельности, развитии и модернизации производственных мощностей», - отметил он.

Руководитель Самарской области выразил уверенность в том, что новый нацпроект «Транспортная мобильность» поможет добиться новых успехов в работе гиганта отечественного автомобилестроения – завода «АВТОВАЗ», обеспечить стабильный рост производства, повышение качества выпускаемых автомобилей, расширение модельного ряда, а также выход на новые рынки.

«Благодарен Антону Андреевичу за визит и личное содействие в решении актуальных вопросов, стоящих сегодня перед ключевыми предприятиями нашего региона. Как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», могу сказать, что его рекомендации будут учтены не только в работе самарских предприятий, но и распространены в другие субъекты страны, - отметил Вячеслав Федорищев. - Рассчитываю на плодотворную совместную работу с федеральным Правительством и по другим направлениям промышленности, в том числе машиностроению, металлургии, развитию БПЛА, интеллектуальных систем».

Фото Андрея Савельева и Юлии Рубцовой/СОВА