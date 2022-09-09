Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители и читатели смогут посетить торжественное открытие юбилейной выставки филейно-гипюрной вышивки «Самарские узоры».
В СОУНБ покажут вышивку Нины Белявской, выполненную в старинных русских традициях
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Мастер-Сатурна".
2:1 – поражение молодежки "Крыльев" в матче со "Строгино"
По состоянию на 21:16 мск предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю.
В Уфе тушат пожар в торговом центре "Меркурий"
Обязательно сообщите родственникам в какое место вы собрались, чем подробнее, тем лучше.
МЧС России: если на выходных пойдете за грибами
Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.
Король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским
Россия будет исходить из собственных интересов. Однако, продолжил он, необязательно, что это будут «зеркальные» меры.
МИД: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев
Сообщается, что после начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз.
Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией
Губернатор поприветствовал участников и зрителей во время прямого включения по ВКС.
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.8
-0.38
EUR 60.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проходит традиционный Кубок губернатора Самарской области по КВН
Сотрудники МЧС СО продолжают проводиться уроки по основам безопасности в школах региона
В центре Москвы открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

МИД: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев

9 сентября 2022 21:57
122
Россия будет исходить из собственных интересов. Однако, продолжил он, необязательно, что это будут «зеркальные» меры.

Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, пишут "Известия".

По его словам, этот вопрос обсуждается с разными ведомствами.

«Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — сказал он журналистам.

Руденко обратил внимание на то, что Россия будет исходить из собственных интересов. Однако, продолжил он, необязательно, что это будут «зеркальные» меры.

«Вопрос в том, отвечать зеркально или не отвечать. Соответствующее решение еще не принято», — уточнил замминистра.

С 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.

 

 Фото:    РИА Новости / Максим Богодвид

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
529
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
282
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
279
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1298
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
425
Весь список