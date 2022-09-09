МИД: Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев

122

Россия рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, пишут "Известия".

По его словам, этот вопрос обсуждается с разными ведомствами.

«Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», — сказал он журналистам.

Руденко обратил внимание на то, что Россия будет исходить из собственных интересов. Однако, продолжил он, необязательно, что это будут «зеркальные» меры.

«Вопрос в том, отвечать зеркально или не отвечать. Соответствующее решение еще не принято», — уточнил замминистра.

С 1 июля украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид