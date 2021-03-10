Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие

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5 марта 2021 года по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Самарской области и Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в состоялась межрегиональная конференция по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев: «В ушедшем году товарооборот между Республикой Узбекистан и Самарской областью вырос на 20%. В условиях общего экономического спада это знаковый показатель. Поэтому именно с Самарской области мы хотели бы начать цикл встреч, посвященных развитию экономического сотрудничества между нашими странами».

В рамках церемонии открытия конференции с приветственным словом выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин, который отметил, что развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Республикой Узбекистан является одним из стратегических приоритетов Российской Федерации на пространстве стран СНГ.

«Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства Самарской области в последние годы торгово-экономические связи Самарской области с Республикой Узбекистан имеют тенденцию к укреплению. В 2020 году состоялись официальные визиты в Самарскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржона Асадова, а также директора Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Улугбека Мурадова, что в целом способствует выводу на новый уровень межгосударственных, торгово-экономических и гуманитарных связей», - подчеркнул сенатор.

Фарит Мухаметшин отметил, что активную работу по выстраиванию двусторонних отношений ведет бизнес-сообщество Самарской области. Усилиями Самарского регионального отделения «Деловой России» и бизнес-посла области в Республике Узбекистан Михаила Панченкова при поддержке Комитета по международным делам Совета Федерации в феврале 2020-2021гг. состоялись бизнес-миссии российских компаний в Республику Узбекистан.

В настоящее время в г. Ташкент реализуется проект по созданию Российского торгово-распределительного центр «RUZ TRADER», который призван стать важной точкой опоры для российских компаний-экспортеров. Данный проект является частью общей инициативы предпринимателей Самарской области по увеличению торгового оборота между Россией и Узбекистаном. Другой немаловажной составляющей, обеспечивающей рост взаимной торговли инвестиций, является открытие торгово-распределительного центра продуктов Республики Узбекистан на территории Самарской области «Азия Инвест», который задуман как постоянно действующий торгово-распределительный центр сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции для оказания полного комплекса услуг экспортерам Республики Узбекистан.

От Правительства региона к участникам конференции обратился Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он подчеркнул, что Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров нашего региона.

Виктор Кудряшов также отметил, что несмотря на общее снижение внешнеторгового оборота Самарской области в 2020 году на 14,6%, вызванного в значительной мере распространением коронавирусной инфекции, объем внешней торговли с Республикой Узбекистан вырос на 19,7%. Самарская область занимает 1 место по экспорту в Республику Узбекистан среди регионов Приволжского федерального округа и 6 место по Российской Федерации. Экспорт Самарской области в Республику Узбекистан в 2020 году вырос на 25,8% в связи с ростом поставок минерального топлива, промышленного оборудования, жиров и масла растительного и животного происхождения.

По мнению Виктора Кудряшова, расширению двустороннего взаимодействия способствует значительный интерес к реализации совместных проектов со стороны органов власти и бизнес-кругов. «Это свидетельствует о наличии серьезного потенциала для дальнейшего сотрудничества, в том числе в инвестиционной сфере и в совместной кооперации», - отметил Первый вице-губернатор.

Доклад о социально-экономическом и инвестиционном потенциале нашего региона представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов. Зарубежных коллег особенно заинтересовали инвестиционные площадки региона: Особая экономическая зона Тольятти, ОЭЗ в Чапаевске.

С узбекской стороны в работе конференции приняли участие заместитель Министра инвестиций и внешней торговли республики Бадриддин Абидов, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, а также заместители хокимиятов Хорезмской, Навоийской и Сырдарьинской областей Узбекистана.

Узбекская сторона также обозначила направления в бизнесе, которые сейчас представляют наибольший интерес для сотрудничества. В их числе, например, производство дождевальных машин и систем капельного полива, красителей и пигментов, текстиля, разведение осетровых рыб и заготовка икры, производство кожи и кожаных изделий, поставки фруктов и овощей, развитие мясного животноводства.

Участники видеоконференции выразили надежду, что мероприятие откроет серию очных встреч по дальнейшему налаживанию торгово-экономических связей между регионами Узбекистана и Самарской областью. С 5 по 7 апреля в Узбекистане пройдет Международная выставка «Иннопром», в которой примут участие предприниматели из Самарской области.