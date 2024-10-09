Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира.
Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира
Прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента.
Матвиенко: цены на рыбу достаточно высокие, она не всегда доступна для россиян
В Якутии скончалась девочка, которую растерзали бродячие собаки.
В ГД предложили создать службу по отлову бродячих собак после трагедии в Якутии
Среди них и главный дирижер Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.
Почти 790 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
О первоочередных задачах комиссии, в том числе в плане законотворчества, рассказал Владимир Гутенев.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
В 2024 году идет реализация двух проектов комплексного развития сельских территорий: в селе Серноводск и в селе Утевка.
В Самарской области продолжается комплексное развитие сельских территорий
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Тольяттинца будут судить за угрозу физической расправой работнику скорой помощи
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех желающих поучаствовать в мероприятии.
10 октября в губернии стартует Всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.11
0.05
EUR 105.69
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Первая встреча серии ридинг-групп «Читать кино» в Самаре состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Матвиенко: цены на рыбу достаточно высокие, она не всегда доступна для россиян

9 октября 2024 22:38
163
Прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента.

Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, передает РИА Новости.

"В 2023-м объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн — это лучший показатель за последние годы. Между тем, прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента. Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна", — пояснила сенатор.

Так, на Дальнем Востоке стоимость горбуши выросла с 152 до 270 рублей. А цена упаковки традиционно недорогой белой рыбы, в частности филе трески, доходит до двух тысяч рублей, указала она.

Сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с ФАС, указала Матвиенко, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены.

Спикер Совфеда также призвала главу Росрыболовства Илью Шестакова вести взаимно уважительный и конструктивный диалог, а также прислушиваться к ассоциациям рыбной отрасли, губернаторам и сенаторам как представителям территорий.

Если ничего не изменится, то будут использоваться другие средства парламентского контроля, резюмировала законодатель.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
358
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
260
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1034
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
506
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
689
Весь список