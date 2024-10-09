Матвиенко: цены на рыбу достаточно высокие, она не всегда доступна для россиян

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Доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, цена на нее достаточно высокая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, передает РИА Новости.

"В 2023-м объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн — это лучший показатель за последние годы. Между тем, прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены достаточно высокие. Доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1 процента. Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна", — пояснила сенатор.

Так, на Дальнем Востоке стоимость горбуши выросла с 152 до 270 рублей. А цена упаковки традиционно недорогой белой рыбы, в частности филе трески, доходит до двух тысяч рублей, указала она.

Сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с ФАС, указала Матвиенко, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены.

Спикер Совфеда также призвала главу Росрыболовства Илью Шестакова вести взаимно уважительный и конструктивный диалог, а также прислушиваться к ассоциациям рыбной отрасли, губернаторам и сенаторам как представителям территорий.

Если ничего не изменится, то будут использоваться другие средства парламентского контроля, резюмировала законодатель.

Фото: pxhere.com