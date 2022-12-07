Лидер мобильного приложения «Вверх» прошёл стажировку в реготделении «Единой России»

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Одним из лидеров рейтинга «Вверх» по итогам последних месяцев стал житель Отрадного Михаил Алдаров. В качестве поощрения для молодого человека предполагалась недельная стажировка в региональном исполнительном комитете Самарского отделения «Единой России».

Самым ярким моментом стажировки стал день рождения партии 1 декабря. Утро началось с комплектации гуманитарного груза для бойцов СВО в логистическом центре партии. Укомплектованный груз вместе с волонтёрами погрузили в машины и начался автопробег.

Под флагами «Единой России» и «Молодой гвардии» через весь город груз был доставлен в Окружной дом офицеров и передан по назначению.

Следующим пунктом стажировки стало участие в «Школе регионального партийного актива» и обучающем семинаре от первого заместителя секретаря Самарского реготдления партии «Единая Россия» Виктора Кузнецова. Кульминацией обучения стало поздравление с днём основания партии от главы региона, секретаря реготделения Дмитрия Азарова.

«День выдался насыщенный, море эмоций, впечатлений, новых знакомств, знаний.

Стажировка в РИК, участие в автопробеге, участие в политической школе, ВКС с Д.И.Азаровым всё было на высшем уровне, но, пожалуй, самый долгожданный, волнующий и важный момент - это индивидуальная консультация от депутата Самарской Губернской думы, председателя комитета по образованию и науке СГД, лидера федерального рейтинга приложения "Вверх" Светланы Сергеевны Ильиной», - поделился эмоциями Михаил Алдаров в социальных сетях после стажировки.

Член регионального политсовета Самарского реготделения партии Светлана Ильина - не только депутат регионального парламента, но и лучшая в проекте «Вверх» во всей стране. В этом сезоне она набрала более полумиллиона баллов. Лидер федерального рейтинга рассказала молодому коллеге о своих принципах работы с приложением.

Главный принцип успеха во всем - постоянный и кропотливый труд, считает Светлана Сергеевна. И Михаил Алдаров с ней согласен, получив дополнительную мотивацию не только для работы в приложении, но и для построения политической карьеры - вместе с приложением «Ввеор» и партией «Единая Россия».

Напомним, что по оценкам экспертов мобильное приложение «Вверх» стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании-2021. Платформа «Вверх» даёт кадровый рост внутри партии для тех, кто хочет этого и кто ставит перед собой цель связать свою жизнь с политикой и исполнительной властью, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"