Кудрин подтвердил намерение покинуть пост главы Счётной палаты России

«Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он в Telegram.
Кудрин добавил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но имеют значительный эффект для людей.
Ранее в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счётной палаты.
Представление будет рассмотрено 30 ноября, пишет РТ.
Фото: Council.gov.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88120780