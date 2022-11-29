Кудрин подтвердил намерение покинуть пост главы Счётной палаты России

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«Я покидаю пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — сообщил он в Telegram.

Кудрин добавил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но имеют значительный эффект для людей.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина от должности главы Счётной палаты.

Представление будет рассмотрено 30 ноября, пишет РТ.

Фото: Council.gov.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88120780