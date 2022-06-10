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Крым стал транзитной территорией

10 июня 2022 09:53
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Крым стал транзитной территорией

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что республика после разблокирования транспортных магистралей приобрела статус транзитной территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии», — заявил Крючков. Он пояснил, что регион стал транзитной территорией благодаря Крымскому мосту на востоке и разблокированным автомобильным и железнодорожным дорогам на севере, которые гарантируют транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР).

Ранее Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение, которое было прервано восемь лет назад. Кроме того, между Херсонской областью и Крымом возобновлено железнодорожное сообщение, которое временно используется только военнослужащими.

В начале мая в Крыму сообщили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины. Восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В регионах, оставленных украинскими военными, полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, что является показателем жизни в «мирном русле», говорил Олег Крючков.

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