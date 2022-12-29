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Конституции ДНР и ЛНР будут приняты одновременно завтра, 30 декабря

29 декабря 2022 23:20
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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожские области были включены в состав России 30 сентября по итогам референдумов.

Конституции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут приняты одновременно завтра, 30 декабря. Об этом стало известно «Ъ».

Сегодня, 29 декабря, спикер народного совета ЛНР Денис Мирошниченко в ходе пресс-конференции сообщил, что 30 декабря состоится заседание парламента республики, на котором, в частности, будет обсуждаться принятие конституции. 4 декабря спикер народного совета ДНР Владимир Бидевка сообщал о планах завершить юридические процессы по принятию конституции до конца 2022 года. Господин Бидевка не назвал дату соответствующего заседания, но уточнил, что оно пройдет «в ближайшее время».

19 декабря «Ъ» сообщал, что врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес проект новой конституции на рассмотрение парламента республики. Документ планировалось принять до новогодних праздников. В пресс-службе парламента ДНР «Ъ» заверили, что проект их конституции будет внесен и рассмотрен до конца 2022 года.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожские области были включены в состав России 30 сентября по итогам референдумов. Согласно постановлению Конституционного суда, переходный период для интеграции с Россией этих четырех регионов действует до 1 января 2026 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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