Комитеты Самарской губернской думы не будут прежними

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На первом заседании нового созыва СГД планируется утвердить не только новое количество комитетов, но и перераспределить между ними направления деятельности.

Число комитетов вырастет с 11 до 12 за счет преобразования постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информполитике в комитет по регламенту и депутатской этике. В парламентской системе комитет имеет больший вес, чем комиссия, сообщает Обозрение.

Соответственно выше будет и статус Дмитрия Холина, который, как уже сообщало «СО», должен возглавить преобразованную комиссию. При том что заниматься новый комитет будет практически теми же вопросами, в том числе депутатскими декларациями.

Трансформировать предлагается несколько комитетов. Так, проблематикой информтехнологий и связи теперь займется комитет по промышленности, тогда как прежде эти темы обсуждались в комитете по транспорту и автодорогам.

Транспортный комитет в областном парламенте возглавлял дорожный строитель Андрей Мурзов. В новом созыве, как уже сообщало «Самарское обозрение», его планируют поставить вроде бы на совсем не профильный для него комитет по промышленности.

Темы транспорта и автодорог теперь планируется обсуждать в комитете по строительству, который может возглавить экс-мэр Сызрани Николай Лядин.