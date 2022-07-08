Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и известных журналистов

РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ, сообщает РИА Новости.
Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".
Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:
— патриарх Кирилл,
— официальный представитель МИД Мария Захарова,
— глава Роскомнадзора Андрей Липов,
— бывший управляющий директора группы "Яндекс" Тигран Худавердян,
— обозреватель РИА Новости Петр Акопов,
— главный редактор Sputnik International Антон Анисимов,
— глава международного отдела Russia Today Армен Гаспарян,
— ведущая Первого канала Екатерина Андреева,
— ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева,
— ведущие НТВ Тигран Кеосаян и Роман Бабаян,
— журналист RT Антон Красовский,
— тележурналист Аркадий Мамонтов,
— писатель Захар Прилепин,
— бизнесмен Александр Лебедев.
Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.
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