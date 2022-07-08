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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Марии Захаровой и известных журналистов

8 июля 2022 20:26
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Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц.

РИА Новости. Канада расширила санкции против России, включив в черный список патриарха Московского и всея Руси, а также известных журналистов и СМИ, сообщает РИА Новости.

Как утверждается в документе, новые рестрикции вводятся в целях борьбы с "кампанией Кремля по дезинформации".

Всего под ограничительные меры попали 29 физических и 15 юридических лиц. Среди них:

— патриарх Кирилл,

— официальный представитель МИД Мария Захарова,

— глава Роскомнадзора Андрей Липов,

— бывший управляющий директора группы "Яндекс" Тигран Худавердян,

— обозреватель РИА Новости Петр Акопов,

— главный редактор Sputnik International Антон Анисимов,

— глава международного отдела Russia Today Армен Гаспарян,

— ведущая Первого канала Екатерина Андреева,

— ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева,

— ведущие НТВ Тигран Кеосаян и Роман Бабаян,

— журналист RT Антон Красовский,

— тележурналист Аркадий Мамонтов,

— писатель Захар Прилепин,

— бизнесмен Александр Лебедев.

Санкции также вводятся против информационных агентств Sputnik, Regnum и TАСС, телеканалов RT, "Россия 24", Первого канала, НТВ, а также Россотрудничества и Роскомнадзора.

 

Фото:    pxhere

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