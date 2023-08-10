Как наблюдать за электронным голосованием

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Удостовериться в абсолютной чистоте выборов через мобильный телефон может каждый россиянин, уверены в Общественной палате.



За дистанционным электронным голосованием в сентябре 2023 года, а также за подсчетом голосов избирателей смогут следить как технически подкованные наблюдатели, так и представители общественных организаций, которых к этому подготовят в Общественной палате. Представители партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы разных уровней, 10 августа подписали соглашение о сотрудничестве с ОП в сфере контроля за голосованием, пишет Парламентская газета.

Соглашение с представителями партий в ОП подписывают ежегодно накануне единого дня голосования. От такой традиционности процедура не теряет значимости, уверена секретарь ОП Лидия Михеева: «Общественная палата не имеет отношения к политике, но это тот редкий случай, когда мы в своих стенах встречаем представителей политических структур. Совместно мы координируем процесс общественного наблюдения и едины в желании обеспечить абсолютно беспристрастное участие общественности в выборах».

В этом году к соглашению присоединились 15 партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Зеленые», «Коммунистическая партия коммунисты России», «Партия за справедливость», «Гражданская сила», «Казачья партия Российской Федерации», «Зеленая альтернатива», «Демократическая партия России», «Российская партия свободы и справедливости».

Соглашение предусматривает взаимные консультации, посвященные участию представителей партий в наблюдении за голосованием, обсуждение стандартов и методик этой работы, обмен опытом и обучающие мероприятия, информирование в СМИ и интернете для разъяснения вопросов, связанных с избирательным процессом.

«Наша общая цель — соблюдение закона и защита избирательных прав граждан, — сказала Лидия Михеева. — Мы прекрасно понимаем, что такое политическая конкуренция, но должны стремиться, чтобы это была игра по правилам».

В Общественной палате действует координационный совет наблюдения за выборами, который в этом году будет работать в расширенном составе, рассказал член ОП Максим Григорьев. Помимо него, сопредседателями этого объединения стали член президентского Совета по правам человека Александр Точенов и председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

Члены СПЧ в преддверии единого дня голосования совершают поездки по регионам. Одно из первых предложений, которое они считают необходимым обсудить и, возможно, закрепить нормативно, — допуск студентов к наблюдению за выборами.

В большинстве регионов сентябрьское голосование будет проходить три дня, напомнил Александр Точенов. Из них один, а то и два для студентов — учебные, то есть молодые люди должны посещать занятия. «Мы видим большой интерес ребят к наблюдению за выборами, поэтому предложили обсудить возможность освобождения от занятий в этот один или два дня тех, кто будет работать наблюдателем», — сказал член СПЧ.

Выборные дни — не только учебные для студентов, но и рабочие для членов избирательных комиссий, среди которых немало учителей. У педагогов в сентябре начинается учебный год, забот и без электоральных процедур хватает, поэтому нужно организовать процедуру голосования так, чтобы члены УИК работали спокойно и в комфортных условиях, предложил представитель ЛДПР Владимир Костин.