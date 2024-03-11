Как Москва ответит Западу на конфискацию автомобилей с российскими номерами

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С 11 марта власти Литвы намерены выдворять и даже конфисковывать машины с российскими номерами — именно с этой даты нахождение таких авто на территории страны запрещено. А уже с 16 марта вступит в силу аналогичное решение нынешних правителей Финляндии. Как может ответить на это Россия и стоит ли ожидать от стран Европы подобных агрессивных шагов в других сферах? На вопросы «Парламентской газеты» ответил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

- Константин Иосифович, литовская таможня ранее заявляла, что на территории Литвы будет изымать авто с российскими номерами у их владельцев. В МИД России заявили, что подобные действия без ответа не останутся. Каким может быть наш ответ?

- Зеркальным. Все эти машины в свое время въезжали на территорию государства в соответствии с действующей там регламентацией, в этом нет никакого сомнения. И любые репрессивные действия будут означать придание данной регламентации некой обратной силы — это противоречит и духу, и букве любых юридических процедур. Поэтому у России будут все права на то, чтобы действовать зеркальным образом. Если будет выдворение транспорта с российскими номерами, должно быть выдворение с нашей стороны. Если будет конфискация, должна быть конфискация и с нашей стороны. Не испытываю никаких сомнений на этот счет.

Замечу, что случаи использования авто с российскими номерами в той же в Литве или в Финляндии могут быть различные. Но в любом случае если эти машины находятся там на законном основании, то любые санкции и уже тем более конфискация — это действия, которые выходят за рамки приличия и нормы права.

- Какова причина таких агрессивных решений в Литве и Финляндии?

- Это не что иное, как последовательная демонизация нашей страны. Логика нынешних властей указанных стран состоит в том, чтобы не осталось ничего, что хоть как-то ассоциировалась бы с Россией.

- То есть нам стоит ожидать новых и не менее агрессивных антироссийских шагов со стороны европейских государств?

- Был бы рад ошибиться, но предполагаю, что таки и будет. Там, как на Украине, дойдут и до русской художественной литературы, и до всего остального, что ассоциируется с нашей страной. Эти акции нужны властям для того, чтобы внушить своим гражданам: Россия — это «империя зла», «исчадие ада» и что она никак, ни в одном проявлении, не должна присутствовать прямо или косвенно на территории «свободной, демократической, прогрессивной» страны.

- В странах Прибалтики это уже довольно давно происходит. В Финляндии, считаете, возможно то же самое?

- Год-два назад я бы так не сказал. Но слишком быстро там произошли перемены. Поэтому теперь ничего исключать, к сожалению, не приходится.

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