Иван Носков: «Самара достойно отметит 80-летие Великой Победы!»

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9 декабря и.о. главы города Самара Иван Носков представил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву программу подготовки областного центра к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В Самаре проживают 2366 ветеранов Великой Отечественной войны. Это не только участники войны, но и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей и вдовы участников войны. Наша основная задача – обеспечить каждому ветерану достойный уровень жизни, проявить максимум заботы и внимания. Ветераны должны знать, что мы помним их подвиг, гордимся ими и бесконечно благодарны за их боевой и трудовой подвиг, - подчеркнул в докладе Иван Носков. - В 2025 году почти 23 миллиона рублей из городского бюджета будут направлены на ремонт квартир, в которых проживают ветераны. Такую поддержку получат 521 ветеран боевых действий, в том числе 5 участников Великой Отечественной войны. 33 миллиона рублей направляем на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации».

Как сообщил и.о. главы Самары по традиции администрация города персонально поздравит ветеранов с Днем Победы и Новым годом. В Самаре уже выделено финансирование на благоустройство воинских захоронений, общественных пространств, задействованных в праздничных и торжественных мероприятий. Например, ремонтируют ограждения Городского кладбища со стороны улицы Партизанской, ведется подготовка к восстановлению надмогильных сооружения на захоронении генерал-майора Шенкмана М.Б. В 2024 году завершены работы по установке 50 новых надмогильных сооружений на воинских захоронениях, ремонт 14 памятников, посвящённых боевому и трудовому подвигу наших граждан в годы ВОВ.

«В ближайшее время мы на постоянной основе подключим Вечный огонь на мемориальном комплексе в Парке Победы. Это знаковое событие для областного центра. Считаю, что все мемориалы Вечного огня должны работать постоянно, чтобы любое время гражданин помнил и чтил подвиг солдата защищавшего нашу Родину», - подчеркнул и.о. главы города Самара Иван Носков.

В рамках дорожной кампании 2025 года отремонтируют дороги на улицах, которые носят имена героев или связаны с событиями войны. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт улиц Маршала Устинова, Ивана Финютина и Мира выделено 115,7 млн. рублей.

«Традиционно будем участвовать в федеральных акциях - «Диктант Победы», «Диалоги с Героями», «Георгиевская ленточка» и других. Привлечем к празднованию юнармейцев, Совет ветеранов СВО и все общественные организации патриотической направленности. Подготовим большую культурную программу как для ветеранов, так и для всех жителей города – в частности, большой цикл патриотических мероприятий планируется в Струковском саду, – рассказал и.о. главы Самары Иван Носков. – Уверен, что Самара достойно отметит праздничную дату, как и подобает городу, который внес весомый вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне!».

Непосредственно к 9 мая Самару празднично оформят: традиционно высадят цветники, установят кашпо с цветами и ландшафтные фигуры в военной тематике. Украсят город и тематической атрибутикой, копиями Знамени Победы. На улицах установят стелы с исторической информацией. Дополнят праздничную программу мероприятия, посвященные присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой доблести».

Фото: пресс-служба Администрации Самары