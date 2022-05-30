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Игорь Комаров: «Гранты победителям «Театрального Приволжья» в следующем году мы увеличим»

30 мая 2022 19:38
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Игорь Комаров и Радий Хабиров встретились с уфимской молодежью – актерами народного студенческого театра «Оскон».

30 мая 2022 года в Уфе (Республика Башкортостан) полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава региона Радий Хабиров встретились с уфимской молодежью – актерами народного студенческого театра «Оскон». Ребята стали лауреатами III степени Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Лучшая молодежная постановка» со спектаклем «Последние свидетели» по книге С.Алексиевич «Последние свидетели» и по пьесе Ж.Кусаиновой «Они пришли».

Ребята рассказали Игорю Комарову о работе над спектаклем: «Идея поставить спектакль по книге С.Алексиевич появилась сразу. Мы изучили множество материала про ВОВ. Как дополнение решили взять несколько рассказов и из пьесы Ж.Кусаиновой «Они пришли», где так же описывается весь ужас войны детскими глазами», - рассказывает художественный руководитель Альфина Мингазова. - Сложность заключалась в том, что это была не традиционная готовая пьеса, а обычные рассказы, надо было создать целый спектакль и раскрыть каждого героя, связать детали, события, придумать сюжетную линию».

«Каждый актер театра создавал образ своего героя-рассказчика, изучал материалы про ВОВ, смотрел документальные фильмы. Было очень важно глубоко погрузиться в роль», - рассказала одна из участниц.

«Я знаю, что даже после окончания университета в театральном коллективе остаются люди, которые продолжают традиции и участвуют в нашем фестивале. Этот спектакль вызвал у меня сильные эмоции. Сам материал очень актуальный и сложный, особенно для детей. Важно, чтобы молодежь знала и помнила, что такое война и понимала ее последствия» - отметил Игорь Комаров.

Ребята поделились планами - поставить новый спектакль по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и занять первое место в «Театральном Приволжье».  Игорь Комаров поддержал предложение ребят увеличить размер грантов победителям: «Мы заинтересованы в развитии проекта. Конечно, чем сложнее постановки и выше уровень участников, тем больше нужно денег. Поэтому гранты победителям «Театрального Приволжья» в следующем году мы увеличим».

Участники встречи также предложили организовать окружной фестиваль любительского кино и провести его в Уфе. Полпред выразил готовность поддержать эту инициативу после подготовки концепции.

Справочно:

Театр «Оскон» существует при Башкирском государственном университете (БашГУ) с 2012 года. За это время выпущено 10 спектаклей, проведены театрализованные вечера, спектакли малых форм, показаны сольные творческие работы, записано несколько песен к постановкам и к театрализованным концертам. Актеры активно принимали участие в съемках фильмов известных и начинающих молодых режиссеров в Республике Башкортостан. Все участники театрального коллектива –студенты и выпускники Башкирского государственного университета. Театр имеет большой список наград; неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных, республиканских молодежных театральных фестивалей.

В декабре 2021 года театр «Оскон» стал победителем регионального этапа Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»; 27 марта 2022 года - победителем III степени Фестиваля «Театральное Приволжье», передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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