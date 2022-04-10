Идет подсчет голосов после первого тура президентских выборов во Франции

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Участки для голосования в первом туре выборов президента Франции закрылись в 20.00 (21.00 мск), начался подсчет голосов, передает РИА Новости.

Те избиратели, которые уже пришли на участки, могут проголосовать и после установленного времени закрытия.

По данным на 17.00 (18.00 мск), в голосовании приняли участие 65% от зарегистрированных избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции проходит 10 апреля, второй намечен на 24-е. На высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Первые данные exit-poll, которые передавала бельгийская телерадиовещательная компания RTBF, свидетельствовали о выходе во второй тур действующего президента Эммануэля Макрона и лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Фото: pixabay