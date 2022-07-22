Гуманитарный конвой из Самарской области прибыл в ДНР

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Вновь Самарская область отправила автоколонну гуманитарной помощи на Донбасс. Большую дружественную посылку удалось собрать путем консолидации усилий партийцев и неравнодушных самарцев. По инициативе Секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрия Азарова эта гуманитарная помощь предназначена специально для жителей города Снежное в Донецкой Народной республики.

Гуманитарный груз жителям Донецкой народной республики вместил в себя все необходимое: более 18 тонн продуктов питания, полторы тонны питьевой воды, бытовую химию, инструменты для строительных работ, медицинское оборудование для оказания неотложной помощи.

В составе груза - компьютеры и оргтехника, которые нужны для организации рабочих мест в социальных учреждениях города. Кроме фур с товарами первой необходимости, в Снежное была отправлена строительная и дорожная техника, которая понадобится для восстановления мирной жизни, автокран, междугородние автобусы. Работу по сбору и формированию гуманитарного конвоя взяло на себя Самарское региональное отделение партии «Единая Россия».

Сегодня, 22 июня, гуманитарный груз жителям Донбасса передал глава региона, секретарь самарского реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Гутенев и Андрей Трифонов.

Напомним, что сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное в ДНР стало возможным благодаря решениям, принятым на федеральном уровне и в ходе визита делегации во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в Снежное в мае. Стороны заключили соглашение, по которому самарский регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу города, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"