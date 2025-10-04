Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Дарья Занкина стала серебряным призером чемпионата в связке с Мариной Поповой из Красноярского края.
Дарья Занкина из Самарской области - призер чемпионата России по альпинизму
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем туре "Акрон" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 18 октября. 
"Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

4 октября 2025 19:22
152
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.

Сегодня, 4 октября, губернатор Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области. Возглавляет ее заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, а в составе – представители региональных профильных министерств и ведомств.

Рабочая программа самарской делегации носит комплексный характер и охватывает стратегические направления: инвестиции, промышленность, туризм, социальную сферу, науку, комфортную городскую среду и цифровое развитие.

Ключевым событием стала встреча губернатора Вячеслава Федорищева с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, где обсудили актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества на межрегиональном уровне.

В ходе конструктивного диалога стороны уделили особое внимание практическим аспектам взаимодействия, в частности, увеличению товарооборота, развитию связей в сфере науки и образования, а также расширению культурного обмена и внутреннего туризма. Значительная часть беседы была посвящена высокотехнологичным отраслям, в первую очередь – развитию беспилотных систем.

«Большинство наших региональных проектов получили поддержку на федеральном уровне. Это касается и взаимодействия с Госкорпорацией «Роскосмос». В связи с этим прорабатывается вопрос о создании новых рабочих мест в интересах Роскосмоса в Самарской области. Мы сильные по беспилотной составляющей. Вы это знаете», – сказал глава региона.

В рамках пребывания в Татарстане Вячеслав Федорищев также ознакомится с экономическим потенциалом республики и посетит ряд значимых социальных и культурных объектов.

Вместе с тем в Казани представители самарской делегации приняли участие в совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова. На нем стороны обменялись опытом создания и развития инвестиционных площадок: индустриальных парков и ОЭЗ, обсудили инструменты привлечения иностранных инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов, вопросы развития инвестиционного климата, оптимизации процедур в градостроительной сфере, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

Кроме того, развитие диалога между регионами было продемонстрировано на прошедшей на этой неделе в Минске Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», где Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил стенд Самарской области и оценил представленную продукцию компаний-амбассадров, включая новую модель АВТОВАЗА – автомобиль «Лада Азимут».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

