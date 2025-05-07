Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО

179

В среду, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции. Мероприятие прошло на площади Славы в Самаре.

Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей, включает более 1000 радиостанций, тепловизионные прицелы, партию квадрокоптеров Mavic, а также 27 единиц спецтранспорта, в том числе бронеавтомобили «Чекан», «Ладога» и различные модификации автомобилей УАЗ и «Урал». Вся поставка направлена на обеспечение потребностей наших бойцов на передовой.

Глава региона пообщался с командирами, уточнив дополнительные нужды подразделений. «Смотрите по потребностям и оперативно передавайте. Все сделаем, всем поможем», – заверил он.

«Сегодня мы получаем «Mavic-3» – очень эффективная модель. На фронте сейчас в основном требуется система БПЛА. И губернатор помогает нам в этом. Поддержка всегда ощущается. Люди поддерживают нас. Очень благодарны за помощь», – поделился участник специальной военной операции, сержант Степан Малыгин.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в этом году в зону специальной военной операции уже доставлено свыше 1000 БПЛА. Кроме того, по договоренности с командирами, регион отправит на передовую еще 600 квадрокоптеров.

Как отметил участник специальной военной операции, сержант Валерий Богатырев, находящийся в настоящее время в отпуске, одной из наиболее востребованных машин является бронированная техника типа «Ладога». Сегодня 4 таких бронеавтомобиля с установленной станцией РЭБ отправятся на передовую.

Передача гуманитарной помощи состоялась в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Глава региона поздравил с наступающим праздником 9 Мая, выразив благодарность командирам и нашим бойцам. «Всем передавайте поздравления с праздником. Ждем с Победой. Победили 80 лет назад, победим и сейчас!», – сказал губернатор.

В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в зону боевых действий.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области