Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти

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В четверг, 13 марта, с рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР во главе с ее председателем, главой фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Леонидом Слуцким. Вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в Тольятти они посетили научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» на территории компании «Транспорт будущего», ознакомились с производственными мощностями площадки и продукцией, обсудили вопросы развития отрасли, которые необходимо урегулировать на законодательном уровне.

В ходе знакомства с предприятием Леонид Слуцкий высоко оценил созданные условия труда и растущее число рабочих мест.

«ЛДПР вносит предложение открыть центры профориентации для участников СВО на базе крупных российских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты. ЛДПР регулярно поднимает вопросы трудоустройства участников и ветеранов СВО, получения ими новых востребованных на рынке труда профессий. Одной из самых быстрорастущих и развивающихся отраслей сегодня является отрасль беспилотных летательных систем. Мы убеждены в необходимости реализации образовательных программ всех уровней по тематике БПЛА. Мы думаем о будущем нашей страны и о тех, кто совсем скоро вернётся с Победой домой. Многие из них могут и должны быть трудоустроены именно в отрасли беспилотных авиационных систем. Компетенции в области беспилотников будут необходимы в аграрном секторе, мониторинге лесных пожаров, различных форматах доставки грузов и многих других сферах. Наша партия уверена, те, кто сегодня решил посвятить свой профессиональный путь беспилотным технологиям, всегда будет востребован на рынке труда! Предприятие «Транспорт Будущего» — это действительно уникальное производство. Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за то, что способствует развитию этого предприятия. Оно с каждым месяцем становится все более продуктивным, здесь создаются новые рабочие места. Мы с коллегами также будем всячески содействовать развитию предприятия», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил Вячеслав Федорищев, искусственный интеллект, цифровые двойники, системы контроля неба, новые материалы — все эти новые практики будут отрабатываться на площадке в Тольятти. «Это уже случилось и это основа для дальнейшего производственного и научного развития», — подчеркнул он.

Работа по развитию НПЦ БАС «Самара» ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, в конце января текущего года Глава государства провел на тольяттинской площадке совещание по развитию беспилотной авиации, в ходе которого обсуждался комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС. Президент подчеркнул: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере БАС.

НПЦ в Тольятти стал первым региональным центром, который запустил производственные линии, авиационный учебный центр, летно-испытательный комплекс, лабораторно-исследовательский центр, привлек резидентов и начал полноценную работу. Компания выпускает в том числе аппараты для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений — массой более 30 кг и массой менее 30 кг. Дополнительно на собственных промышленных активах разворачивает выпуск отечественных комплектующих – винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, шасси, литий-ионных аккумуляторных батарей и других, сейчас работают 11 производственных линий.

Большой запрос на БАС существует в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга. По словам генерального директора ООО «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, только в этом году будет выпущено порядка 5 тысяч тяжелых беспилотников, и это превышает показатель, предусмотренный в нацпроекте по БАС до 2030 года. «Но мы этим не гордимся, мы говорим: это работа, — отметил он. — Новой отрасли уделяется большое внимание, она динамична, развивается очень быстро. Поэтому сегодняшний визит мы воспринимаем аналогично: это большая рабочая повестка, по итогам которой должно быть принято максимальное количество решений для отрасли и нас».

В рамках визита делегации партии ЛДПР в Самарскую область также запланировано обсуждение ряда вопросов в сфере миграционной политики, ЖКХ и других.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области