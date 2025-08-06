Губернатор Федорищев встретился с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием

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6 августа 2025 года состоялась первая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и Русской Православной Церковью в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки и развития молодежных инициатив.

«Самарская область исторически славится своими традициями межконфессионального мира и духовного единства. Уверен, что под руководством владыки Феодосия наше взаимодействие выйдет на новый уровень, - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Митрополит Феодосий выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул:

«Для меня большая честь служить на Самарской земле, где так сильны традиции православной веры и гражданского согласия. Я открыт к диалогу и готов к совместной работе с властями региона во благо всех жителей. Наши приоритеты — это помощь нуждающимся, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия».

Стороны обсудили развитие паломничества, поддержку социальных программ и проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление общественных связей и многое другое.

Напомним, 24 июля 2025 года по итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение о назначении Преосвященнейшего епископа Феодосия (Чащина) главой Самарской митрополии. Епископ Феодосий, ранее управлявший Нижнетагильской епархией, освобожден от своих прежних обязанностей и возглавил духовное окормление Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области