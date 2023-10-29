Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с добровольцами казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15), которые перед отправкой в зону проведения СВО проходят военную подготовку. По согласованию с командованием 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией задействован полигон в Рощинском для проведения огневой подготовки и боевого слаживания. Кроме того, используются натурные участки на территории региона. Один из них находится в старом заброшенном санатории «Жигулевская жемчужина».

«По заявке командира отряда, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, при подготовке добровольцев было предложено особое внимание уделить наступательным действиям, отработки навыков по ведению боя в городе. Здесь на этом натурном участке отрабатываются действия штурмовых групп в зданиях различной этажности и конфигурации. Каждый доброволец должен получить навыки в действии самостоятельно, а также в составе группы», – рассказал атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов.

Обучение добровольцев проводят казаки-инструкторы и специалисты регионального отделения ДОСААФ России, которые имеют опыт боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Командир группы инструкторов, председатель федерации страйкбола Самарской области Антон Птичкин рассказал руководителю региона, что все бойцы проходят на этой площадке обучение по инженерной подготовке, снятию и установке различных видов взрывных устройств. Подготовка длится около недели.

«Мы применяем пиротехнику, имитацию гранат и минометных выстрелов. Это позволяет создать атмосферу боя. После наших занятий казаки убывают на полигоны Министерства обороны для боевого слаживания», – рассказал Антон Птичкин.

Дмитрий Азаров посмотрел, как инструкторы проводят с добровольцами стрелковые и снайперские тренировки с использованием различных видов оружия.

«Инструкторы здесь лучшие, что меня радует. Потому что самое главное – это хорошая подготовка. От инструкторского состава очень многое зависит, – отметил губернатор. – Подготовка идет по всем боевым принципам и тактическим действиям. Использование средств имитации всегда в плюс. Здесь отработка тактики в условиях, приближенных к городским. Думаю, что места сильно напоминают те условия, в которых там иной раз приходится вести боевые действия. Во всяком случае по ряду населенных пунктов проехал лично, очень похоже».

На этой же территории отрабатываются вопросы, связанные с подготовкой стрелковых позиций – индивидуальных и групповых. Кроме того, казаки обучаются навыкам тактической медицины. Это оказание помощи себе в случае ранения и травм, оказание помощи товарищу и эвакуация.

«Добровольцы, которые уже прошли обучение и побывали в зоне проведения специальной военной операции, хорошо отзываются о качестве проведения занятий с инструкторами на этом учебном месте», – добавил Юрий Иванов. Он отметил, что достаточно большое количество казаков повторно заключают контракты. «Добровольческие формирования – это семья, что сказывается на желании повторно заключить контракт», – подчеркнул атаман.

Боец с позывным «Дикий» рассказал губернатору, что уже дважды бывал в зоне спецоперации. Он был даже ранен, но после реабилитации вновь изъявил желание стать добровольцем и вместе со своими сослуживцами отряда «Ермак» вновь встать на защиту Родины.

«Инструктора и командиры здесь отличные, все, чему они учат, мне уже пригодилось в реальном бою. Сейчас отрабатываем навыки по штурму зданий, – рассказал он. – Наш «Барс» как одна семья, все друг за друга держимся. Командир сообщил, что мы сейчас ему нужны. Поэтому, нисколько не сомневаясь, решили вновь пойти на передовую. Своих не бросаем, идем до конца». Семья бойца – жена и дочь – с пониманием и уважением относятся к выбору. Безусловно, переживают, но всегда ждут возвращения домой.

Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину: «Казаки, вам – спасибо. Знайте, что родная самарская земля о вас ни на минуту не забывает и гордится тем, что вы всегда готовы прийти на помощь своим боевым товарищам и встать на защиту Родины».

Губернатор также передал 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии боевой пикап, созданный на базе отечественного внедорожника. Компактная и маневренная машина способна выполнять множество задач. Разработчики из Тольятти консультировались с военными, чтобы получить рекомендации по эксплуатации техники в боевых условиях. Собранные данные были учтены при изготовлении автомобиля. Машина была представлена на форуме «Армия-2023». Тогда Дмитрий Азаров обсудил с разработчиками автомобиля перспективы потокового производства такой модели и договорился с ними, что передаст машину в армию для испытаний.

«Этот автомобиль первый, и мы хотели вместе с разработчиками получить оценку его использования в боевых условиях. То, что мне показывали, рассказывали, делалось с умом, с головой, с пониманием потребностей армейских коллективов. Но тем не менее, настоящие испытания – только в боевых условиях. Я попрошу, чтобы все замечания и предложения фиксировались», – отметил глава региона, передавая машину.

Фото: Ирина Бойкина