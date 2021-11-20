Губернатор Дмитрий Азаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в России Пьером Леви

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В субботу, 20 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви во время рабочей встречи обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного, гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере экологии.

«Рад приветствовать вас на самарской земле, и хочу поблагодарить за то, что в это непростое время вы нашли возможность посетить Самарскую область, – отметил Глава региона, приветствуя господина Посла. – Ваш визит проходит в юбилейный для нас год. Мы отмечаем 170-летие Самарской губернии. Конечно, за эту продолжительную историю наш регион и Францию связывают тысячи судеб. У нас сложились партнерские, экономические, культурные, гуманитарные связи. Кроме того, это год 60-летия первого полета человека в космос – Юрия Алексеевича Гагарина. И конечно, отдельно хотел бы отметить 20-летие со дня открытия первого в России представительства «Альянс Франсез».

При этом самое первое отделение было открыто в областной столице еще в 1910 году, когда жители города выступили с предложением о создании «Общества по распространению французского языка», которое после 9 лет работы закрылось.

Почти век спустя «Альянс Франсез» возобновил свою деятельность в России. И первым городом, где организация начала работу, стала Самара. Культурно-лингвистическая общественная организация открылась летом 2001 года. Тогда в церемонии принял участие бывший Президент Франции Жак Ширак.

«В этой связи хотел бы вспомнить первого президента «Альянс Франсез» в Самаре Игоря Владимировича Вершинина и поблагодарить вас за память об этом человеке, очень много сделавшем для развития сотрудничества, продвижения знаний французского языка и культуры. Очень надеюсь, что его ученики и последователи будут достойны той работы, которую он сделал, – отметил Глава региона. – В том, что мои дочери обе владеют французским, есть частичка вклада Игоря Владимировича».

Сегодня «Альянс Франсез» работает не только в областной столице, но и в Тольятти, показывая заметные результаты. Его руководитель – Алексей Востриков – в этом году получил статус Почетного консула Французской Республики.

«Активная деятельность организации в Самаре и Тольятти во многом создала предпосылки для развития экономического сотрудничества», – уверен Дмитрий Азаров. Франция является одним из основных европейских торговых партнеров Самарской области, занимая 15-е место в общем товарообороте региона. У нас успешно работает 21 предприятие с участием французского капитала. Среди них Рено, Шнайдер Электрик, Таркет, Валео, Данон, Сопремо, а также компания «Форесия автомобильные решения». «Мы очень внимательно относимся к деятельности этих компаний и стараемся помогать в их работе, – подчеркнул Губернатор и выразил надежду на расширение сотрудничества. – На территории региона расположены особые экономические зоны, которые предполагают и особые преференциальные режимы ведения бизнеса, в том числе значительные налоговые льготы. Поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем будем принимать делегации бизнеса Франции, и они будут находить для себя возможности реализации проектов в Самарской области».

Кроме того, Глава региона выразил уверенность в расширении культурного обмена между Самарской областью и Францией, сотрудничество в сфере образования, здравоохранения, транспортного сообщения. Сейчас идет проработка по организации прямого регулярного авиарейса между Самарой и Парижем. «Надеюсь, мы в дальнейшем найдем точки соприкосновения и пути реализации намеченных планов», – сказал Губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви, в свою очередь, поблагодарил руководство области и города за теплый прием. «Я первый раз в Самаре, и очень рад такой возможности познакомиться с таким прекрасным городом», – отметил он. Делегация Посольства находится в регионе второй день с насыщенной программой визита. Накануне встречи с Дмитрием Азаровым они оценили работу центра «Альянс Франсез», ознакомились с процессом сборки ракет на РКЦ «Прогресс», побывали в музее «Самара космическая», а также посетили концерт в филармонии.

«Мы отпраздновали 20-летие «Альянс Франсез» и почтили память Игоря Владимировича Вершина. Создание первого центра в Самаре дало толчок развития сети организаций в России», – отметил Пьер Леви.

По его мнению, прочная основа для расширения сотрудничества Франции и Самарской области уже создана. «Пора смотреть в будущее. Уверен, есть очень интересные и многообещающие перспективы нашего взаимодействия. Сегодня «Альянс Франсез» – это не только преподавание языка, но и знакомство с культурой и традициями Франции, – отметил господин Посол. – Я обратил внимание, что в Самаре создается филиал Третьяковской галереи. Это очень важно. У Франции большой опыт по децентрализации культуры и в рамках партнерства Самарской области с регионом Шампань-Арденны есть очень много перспектив развития. Можно также наладить более тесный контакт с музеем современного искусства в городе Мец. Мы готовы оказывать необходимую помощь».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики добавил, что текущий перекрестный год межрегионального сотрудничества России и Франции подходит к завершению. «Несмотря на пандемию, было проведено множество мероприятий. Но мы не должны останавливать взаимодействие, а продолжать наше сотрудничество, используя этот опыт в культурной сфере», – подчеркнул Пьер Леви.

«Мы заинтересованы в расширении культурного сотрудничества. С удовольствием воспользуемся вашим предложением по сотрудничеству с центром Помпиду в Меце и просим вас оказать в этом содействие, – отреагировал Дмитрий Азаров. – Хочу проинформировать вас и о том, что сейчас наши творческие коллективы – Самарского театра оперы и балеты, театра-студии «Грань» и театра Марселя – работают над совместным проектом. Уверен, спектакль вызовет зрительский интерес и укрепит сотрудничество между нашими странами». Планируется, что это будет целая программа с участием артистов оперы, балета, драмы и живого оркестра. Премьерный показ запланирован на май следующего года, после чего показы будут проходить и во Франции.

Глава региона также отметил участие творческих коллективов Франции в международном фестивале набережных «ВолгаФест», который проходит летом в областной столице. Сейчас обсуждается возможность проведения такого фестиваля в Республике с участием артистов самарского региона. Также обсуждается вопрос сотрудничества музеев «Самара космическая» и «Космический город», который находится в Тулузе.

«Для меня приятно, что вы начали обсуждение проектов в сфере культуры. Я возглавляю комиссию Государственного совета по этому направлению и нахожусь в тесном контакте с Министерством культуры России. Очень надеюсь, что ваши идеи помогут расширить сотрудничество не только между Самарской областью, но и другими регионами России и Франции, я готов это обсудить на заседании комиссии с коллегами», – рассказал о своих намерениях Губернатор.

Дмитрий Азаров также выразил заинтересованность в образовательной сфере. Примером положительного взаимодействия может являться формат образовательного проекта «Волга – Валь д’Уаз», в который могут включиться колледжи Самары.

Кроме того, рестораторы и отельеры Самарской области вышли с инициативой сотрудничества в сфере высшего образования – открытия филиала Высшей школы гастрономии Института Поля Бокюза в Самаре. «Раз такой запрос от нашего бизнес-сообщества есть, надеюсь, проект будет реализован», – отметил Глава региона. Пьер Леви инициативу поддержал и выразил готовность оказать содействие.

Говоря об экономической составляющей двусторонних взаимоотношений, господин Посол поддержал инициативу Дмитрия Азарова по организации визита руководителей французских компаний в Самарский регион. «Крупные французские компании очень хорошо воспринимают Россию в целом, они готовы вкладывать свои инвестиции. И мы готовы помогать налаживать сотрудничество», – добавил он.

Еще один важный вопрос, который был затронут во время встречи, касался экологии, в том числе изменения климата и защиты окружающей среды. «Об этом много говорят. Но в России действительно осознают проблему. Я много езжу по стране и вижу, как здесь работают с отходами, внедряют новые технологии, чтобы не загрязнять воздух, создают зеленые зоны. И у французских компаний в этом направлении есть опыт», – отметил Пьер Леви.

И такой опыт интересен для региона. «В России все больше внимания уделяется вопросам экологии, на это руководство регионов нацеливает наш Президент Владимир Владимирович Путин», – отметил Дмитрий Азаров и рассказал о том, что сегодня в Самарской области все большее внимание уделяется зеленой энергетике. В губернии на протяжении десятков лет работает Жигулевская гидроэлектростанция, запущена солнечная электростанция. А в этом году началось строительство ветропарка.

Отдельное внимание было уделено развитию туризма. Самарская область обладает уникальными природными богатствами: Бузулукский бор, Самарская лука, Жигулевский заповедник. «Мы бережно относимся к ним, и видим, какой туристический потенциал имеют эти уникальные природные ландшафты. Мы рассчитываем развивать это направление. Реализовывать новые проекты, создавая туристические маршруты и инфраструктуру гостеприимства», – подчеркнул Дмитрий Азаров и добавил, что за последнее время турпоток вырос на 60% в сравнении с допандемийным 2019 годом. Регион вошел в десятку самых посещаемых субъектов России.

«Это очень важное направление. И уверен, что авиасообщение, которое позволит более тесно налаживать бизнес-контакты, сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, будет организовано. Мы в этом заинтересованы», – отметил господин Посол.

Во время встречи был затронут вопрос борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Опыт региона стал интересен французским коллегам. Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области пришлось перестроить работу систему здравоохранения, предпринять дополнительные усилия для строительства новых больниц и поликлиник. Только в этом году было открыто два новых инфекционных корпуса в Самаре и Тольятти, идет возведение корпуса в Сызрани и в детской инфекционной больнице региональной столицы. При этом, увеличено количество проведения тестирований на COVID-19 – охват населения в 2,5 раза превышает установленный Роспотребнадзором норматив. Это позволяет на ранних стадиях выявлять заболевание и своевременно приступать к лечению. Все пациенты получают бесплатные лекарства. «За последние недели благодаря системному подходу нам удалось остановить сезонное распространение ОРВИ и пневмонии, мы целый месяц снижаем показатели. И очень осторожно можно говорить о том, что буквально в последние дни наметилась тенденция по снижению количества заболевших людей коронавирусной инфекцией», – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что большую роль играет вакцинация, темпы которой увеличились на 5-6% в сравнении со средними показателями по России. Свою роль сыграло введение QR-кодов. «Это позволяет говорить о том, что мы улучшим эпидемиологическую ситуацию в регионе», – подчеркнул Губернатор и добавил, что выработка коллективного иммунитета является ключевой составляющей в борьбе с пандемией. Пьер Леви отметил положительный опыт региона и пожелал успехов в борьбе с испытанием коронавирусом.

Фото: СОВА