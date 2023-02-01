Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Владимиром Гутеневым и Александром Паном

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В среду, 1 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и генеральным директором АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», членом Бюро Союза Машиностроителей России Александром Паном.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся направлений деятельности рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Напомним, Указ о формировании такой рабочей группы 20 декабря прошлого года подписал Президент России Владимир Путин.

Владимир Гутенев, курирующий в составе рабочей группы блок мобилизационной экономики, отметил, что одна из задач, которую он перед собой ставит, – способствовать дальнейшему развитию и укреплению оборонно-промышленного комплекса региона, созданию в области новых производств. Не менее важное направление – поиск совместных решений с предприятиями новых регионов, вошедших в состав России.

Как подчеркнул губернатор, членами Комитета Госдумы по промышленности и торговле была проделана большая работа по синхронизации законодательства РФ и регионов Донбасса еще до момента вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. «Это сильно облегчило в дальнейшем взаимодействие и предприятий, и ведомств», - отметил Дмитрий Азаров. Губернатор заверил, что регион готов активно включиться в работу подгруппы.

На встрече стороны обсудили взаимодействие АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) с предприятиями региона, представляющими эту отрасль. В Самарской области работают 16 крупных, средних и малых организаций радиоэлектронной промышленности, одними из ведущих являются АО «НИИ «Экран», АО «Жигулевский радиозавод». По мнению Владимира Гутенева, регион обладает большим потенциалом для развития современной радиоэлектронной промышленности, в Самарской области может быть сформирован мощный электронно-компонентный кластер.

«Планы у нас действительно здесь серьезные. Конечно, очень бы хотел, чтобы у нас это направление развивалось», - отметил губернатор.

Кроме того, в регионе формируется кластер беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил глава региона, сейчас идут уже опытные испытания беспилотников, которые производятся на одном из самарских заводов. Производство различных типов моделей БПЛА планируется также размещать в Тольятти. «Радиоэлектронная база крайне важна, и здесь тоже есть большое поле для сотрудничества», - добавил Дмитрий Азаров.

Также на встрече обсудили возможность сотрудничества КРЭТ и Самарского государственного медицинского университета, а также НОЦ «Инженерия будущего», индустриальным партнером которого является корпорация Ростех, в части производства современного медицинского оборудования. Владимир Гутенев отметил, что результатом этого взаимодействия мог бы стать серьезный бизнес-проект по производству бионических протезов.

Фото: Светлана Осьмачкина