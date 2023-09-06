Губернатор Дмитрий Азаров обсудил на встрече с мусульманской общиной вопросы развития территории рядом с исторической мечетью в Самаре

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В среду, 6 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с представителями мусульманской общины Самарской области. Глава региона отметил, что во взаимодействии с региональным духовным управлением мусульман за последние годы удалось провести работу по многим объектам, не только религиозным. «Многие объекты — социальные, инфраструктурные, объекты благоустройства, обустройства нашей родной земли — сделаны сообща. Большое счастье — обустраивать родную землю, и нам вместе это удается», — сказал Губернатор. Он также подчеркнул внимание мусульманской общины к вопросам сохранения согласия и братства между народами на самарской земле.

«Мирное проживание братских народов на территории Самарской области — одно из важнейших достояний. Конечно, все, что от меня зависит, сделаю, чтобы этот мир никогда не был разрушен. Только враг может желать розни и раскола в нашем государстве, нашем обществе. Уверен, мы вместе и дальше будем этому противостоять», — отметил глава региона. Он напомнил, что эти вопросы обсуждались на недавнем совете по межнациональным отношениям, и выразил благодарность за высказанную сообществом жесткую и непримиримую позицию в отношении тех людей, которые пытаются посеять межнациональную рознь.

Дмитрий Азаров выразил благодарность за помощь участникам СВО и их семьям. «Спасибо, что вы не забываете о защитниках и их семьях — не только в дни светлых праздников, но это происходит каждый день, и знаю, что это идет от души, от сердца», — заверил губернатор.

Председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин отметил большую работу, которую проводит губернатор области: «Вы делаете очень много для мусульман, для общества, города, области».

Состоявшаяся сегодня встреча была посвящена обсуждению текущих задач и планов на будущее, а также вопросов, в которых необходима помощь региональных властей.

Талип Яруллин рассказал, что здание Самарской исторической мечети, восстановленное при поддержке Правительства Самарской области, сегодня является знаковым объектом не только для самих прихожан. Интерес к ней проявляют туристы. В целях комплексного развития территории, прилегающей к мечети, был разработан план, который включает в себя 5 объектов. Предложения разрабатывались при участии студентов Самарского государственного технического университета. Концепцию развития территории представили архитектор Расим Вальшин, ранее работавший над восстановлением самой мечети, и проектировщик Татьяна Ахмерова. Так, на прилегающей территории предполагается поэтапное создание 5 объектов: это медресе для девочек — образовательное учреждение на 150 учащихся, спортивный комплекс с подземной парковкой, в котором можно было бы тренироваться и проводить соревнования, апарт-отель, детский культурный центр и жилые апартаменты. При проектировке объектов учитывали элементы современной архитектуры и особенности исторического центра Самары, одной из задач было грамотно вписать объекты в историческую среду, чтобы эта территория стала привлекательной для жителей и гостей города, чтобы здесь было интересно находиться и проводить время.

Глава региона одобрил концепцию проекта. глава Самары Елена Лапушкина, присутствовавшая на встрече, отметила, что эта территория в плане застройки остается сложной в связи с ограничениями, связанными с охранной зоной объектов культурного наследия. Кроме того, проходят процедуры, которые касаются расселения ветхих домов, а также домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. По предложению Главы региона проект обсудят на градсовете. Также городские власти должны будут изучить все документы, предложить варианты решения, провести общественное обсуждение проекта.

«Все наши шаги должны быть синхронизированы с точки зрения общественного блага. Это и объединяет людей. Это делается для всех жителей города», — подчеркнул глава региона.

Также на встрече обсуждался вопрос, касающийся расширения школы «Яктылык», которая работает в Самаре с 1997 года. Это единственная татарская школа в Самаре, желающих попасть в нее очень много. В последние годы школа работала в две смены. Сейчас в ней обучаются почти 600 человек при проектной мощности около 400. В этом году набрали три первых класса – 76 детей. Актуален вопрос расширения площади образовательного учреждения. На встрече были рассмотрены несколько вариантов решения этого вопроса — от выделения дополнительных зданий до проведения капитального ремонта существующего.

Предметом обсуждения на встрече стало и строительство новой мечети взамен небольшого прихода, который сейчас располагается в приспособленном помещении на Мехзаводе. На встрече были рассмотрены варианты строительства новой мечети в нескольких районах города. Определиться с местом, согласно поручению губернатора, должны до 1 ноября.

Фото: Дмитрий Бурлаков