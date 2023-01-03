Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с неблагоприятными погодными  условиями.
ГУ МВД СО: ограничении движения грузового транспорта на автодороге А300 «Самара-Б.Черниговка-граница с Республикой Казахстан»
В Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет.
Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Сейчас нужно запастись терпением и верой.
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к землякам
В Самаре за сутки заболели 79 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Здесь живут северные ездовые собаки и лошади! А увлекательные новогодние программы подойдут как для детей, так и для их родителей.
В эко-парк семейного отдыха Malamut Land приглашают отдохнуть на природе и покататься на собачьих упряжках
В ночь на 4 января ожидается выпадение снега, мокрого снега и дождя в количестве от 3 до 5 мм.
В Самаре службы благоустройства и коммунальщики готовы к возобновлению снежных осадков
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой ковша Большой Медведицы.
Россияне смогут увидеть новогодний звездопад в ночь на среду 4 января
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
5 января в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на новогодний праздник!
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к землякам

3 января 2023 21:43
120
Сейчас нужно запастись терпением и верой.

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к землякам:

⁃ В этот сложный момент обращаюсь к женам, родным, друзьям военнослужащих. 
Родные мои! 
Сейчас нужно запастись терпением и верой. Понимаю, как сильно вы беспокоитесь о своих близких. В интернете много различной, часто недостоверной информации по Макеевке, цель которой - посеять панику, а зачастую - и собрать сведения в интересах врага.
Нахожусь на постоянной связи с Минобороны РФ. В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях - по учету раненых. Эта работа очень скрупулезная и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи. Поэтому очень прошу вас не терять самообладание и ждать официальной информации. Каждую семью обязательно уведомим о том, что с вашим близким человеком, где он находится. 
Сегодня на встрече с руководством Минобороны поднял все вопросы, которые вы мне адресуете в соцсетях. Подробно обсудили доукомплектование обмундированием, оказание медицинской помощи, а также дальнейшую передислокацию и восстановление боеспособности полка. Все, что зависит от региона - сделаем. 
Сейчас наша главная забота - раненые. Совместно с представителями Минобороны завтра навещу наших парней в Ростове, где они проходят лечение. Разберусь на месте, какая поддержка нужна, чем может помочь Самарская область. В том числе, есть предварительные договоренности по долечиванию бойцов как у нас в регионе, так и в ведущих ведомственных госпиталях страны.
Понимаю, ждать очень тяжело. Но это необходимо.
Молимся за наших земляков.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия.
03 января 2023, 17:35
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия. Общество
396
 Темой встречи стала координация действий по пострадавшим военнослужащим в зоне СВО.
03 января 2023, 14:57
Дмитрий Азаров в Москве провел встречу с руководством Минобороны России
 Темой встречи стала координация действий по пострадавшим военнослужащим в зоне СВО. Политика
305
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом
01 января 2023, 15:05
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым годом
Губернатор пожелал в наступающем году здоровья, добра, процветания каждой семье и нашей великой Отчизне! Общество
1016
В центре внимания
Сегодня в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани в память о погибших воинах – участниках специальной военной операции прошли мероприятия.
3 января 2023  17:35
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
398
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
3 января 2023  11:28
Ледовые скульптуры, ёлки и снежные лабиринты: в Самаре стартовал конкурс на лучший зимний двор
499
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
2 января 2023  10:11
В Самарской области ожидается сильный мокрый снег, метель
562
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
31 декабря 2022  12:13
На маршруте автобуса №61 в Самаре добавятся остановки
1013
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
840
Весь список