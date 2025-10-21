Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию

74

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Поправки предусматривают, что в указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, пишет РБК.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и закон «Об альтернативной гражданской службе». По действующему законодательству призыв на военную службу проводится дважды в год — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).

Авторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, новый подход к призыву «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва».

На рассмотрение Госдумы поправки поступили 22 июля. Ко второму чтению в проект закона внесена и одобрена депутатами поправка, уточняющая, что данные нормы не касаются граждан, пребывающих в запасе. Утвердить новый порядок призыва на военную службу нижняя палата парламента может через неделю — третье чтение законопроекта запланировано на 28 октября, указано в думской базе.

1 октября в России начался осенний призыв. На службу призывают мужчин от 18 до 30 лет, согласно указу президента, всего 135 тыс. человек. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше новобранцев набирали в 2016 году — 152 тыс. человек.

В эту призывную кампанию будут использоваться электронные повестки и Единый реестр воинского учета. После их получения у призывников будет 20 дней на явку в военкомат, иначе грозят ограничительные меры, включая запрет на регистрацию автомобиля и распоряжение имуществом, отказ в получении кредитов, а также запрет на регистрацию ИП и статуса самозанятого.