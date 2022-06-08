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Госдума разрешила регистрировать детей не по месту рождения, а по месту жительства родителей

8 июня 2022 19:17
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Закон касается только детей, родившихся в России.

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет. Закон касается только детей, родившихся в России, передает ТАСС.

Инициатива была внесена в Госдуму 3 июня 2021 года депутатами Архангельского областного собрания. Как отмечается в пояснительных материалах, в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют "в крупные перинатальные центры". Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих родильных отделений, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

В этой связи, как отмечают авторы инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает. "По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей", - говорится в пояснительных материалах.

Изначально инициатива касалась родителей, проживающих в небольших городских поселениях, городских округах или муниципалитетах, "численность которых не превышает 50 тыс. человек". Но ко второму чтению была внесена поправка, которая разрешает родителям регистрировать детей по месту их жительства независимо от вида муниципалитета и количества граждан, проживающих в нем.

 

Фото:   pexels

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