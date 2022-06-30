Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях

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Госдума РФ на пленарном заседании в четверг приняла закон, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Закон устанавливает обязанность для органов власти по созданию и использованию официальных страниц в соцсетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

В законе также дается определение понятию "официальная страница". Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.

Отмечалось, что для реализации такой нормы Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.

Сейчас для ряда видов бюджетных организаций в законодательстве есть требования к созданию и ведению официальных сайтов, однако в современных реалиях этого недостаточно – сложились новые, более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными являются соцсети, отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту.

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