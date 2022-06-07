Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

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Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", обобщающий нормы законодательства об иноагентах, передает ТАСС.

Документ не только объединяет уже действующие нормы законодательства в этой сфере, но также предлагает ряд новых. Согласно инициативе иностранным агентом предлагается считать лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Законопроект устанавливает, что иноагентами могут быть признаны российские или иностранные юридические лица, общественные объединения, действующие без образования юридического лица, иностранные структуры без образования юридического лица, а также физические лица независимо от наличия или отсутствия у них гражданства. При этом органы публичной власти РФ, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения не будут признавать иностранными агентами.

Иностранным влиянием, согласно законопроекту, предлагается считать предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и другими способами. В этой связи под поддержкой лиц со стороны иностранных источников подразумевается предоставление денежных средств или другого имущества, а также оказание иностранным источником организационно-методической и научно-технической помощи.

Проект закона также уточняет перечень иностранных источников. К ним будут относиться иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства. Граждане и юридические лица РФ, которые получают денежные средства от таких лиц и их уполномоченных или выступают посредниками при получении материальной помощи, также могут считаться иностранными источниками.

Также документ предполагает создание единого реестра иностранных агентов вместо существующих четырех, определяет порядок включения в него. Помимо сведений об иностранном агенте, в реестре будет указана информация об основаниях приобретения такого статуса, а также сведения о физлицах, аффилированных с иноагентом. При этом на аффилированных с иностранными агентами лиц не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иноагентов.

Вместе с тем документ также предусматривает порядок исключения лиц из реестра иноагентов и прописывает основания для принятия такого решения. Так, лица, признанные иностранными агентами, могут быть исключены из реестра, если в течение года до подачи соответствующего заявления не получали материальную или иную помощь от иностранных источников.

Факт отсутствия помощи из-за рубежа установит Минюст в ходе внеплановой проверки. Основанием для исключения из реестра также может стать решение Минюста, принятое в ходе проверки, о том, что иностранный агент в течение трех месяцев после попадания в реестр отказался от получения денежных средств и иной помощи от иностранных источников. Уточняется также, что основаниями для исключения иностранного агента из реестра могут быть прекращение деятельности общественного объединения или иностранной структуры без образования юридического лица, ликвидация юридического лица, смерть гражданина, признанного иноагентом.

Минюст РФ также сможет направить запрос Роскомнадзору об ограничении доступа к сайту иностранного агента при нарушении им законодательства об иноагентах. Порядок взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами и порядок ограничения и возобновления доступа к соответствующему информационному ресурсу, согласно документу, устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, инициативой предлагается запретить иноагентам вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними в РФ, а также производить информационную продукцию для детей и подростков. При организации или проведении публичных мероприятий будет запрещено перечисление или получение денежных средств, а также передача или получение иного имущества от иностранных агентов. Как отметил ТАСС один из авторов законопроекта, глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, иноагенты также не смогут получать государственную финансовую поддержку и гранты, в том числе от Фонда президентских грантов.

Иноагентам также запретят быть инвесторами стратегических предприятий, которые важны для обороны и безопасности страны. По словам Пискарева, речь идет о компаниях, производящих вооружения и военную технику, работающих в сфере авиации и космонавтики, а также в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Нарушение законодательства РФ об иноагентах повлечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС