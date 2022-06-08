Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС

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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России), передает ТАСС.

Инициативу внес в Госдуму кабмин РФ в мае. Законопроект предусматривает, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство, а в наблюдательный совет, которому фонд будет подотчетен, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. По мнению авторов инициативы, в результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Объединенный фонд

Сейчас для получения мер поддержки по одной и той же жизненной ситуации нужно обращаться в оба фонда — человеку нужно либо обойти несколько учреждений, либо провести необходимые операции в личных кабинетах на разных сайтах фондов, сообщает ТАСС. Например, в случае установления инвалидности человек обращается за назначением пенсии в ПФР, а за получением технических средств реабилитации — в ФСС; при рождении ребенка ПФР назначает материнский капитал, а ФСС — пособие по уходу за ребенком.

Если раньше нужно было писать несколько заявлений в разные инстанции для получения комплекса мер поддержки, то после объединения фондов гражданину будет необходимо заполнить один комплексный запрос и получить полный перечень полагающихся ему мер поддержки — в онлайн-формате или в клиентской службе.

"Фонды сегодня выполняют очень похожую работу. И один, и другой фонд назначают страховые выплаты: например, ПФР — пенсии, а ФСС — больничные. Оба фонда перечисляют гражданам и социальные выплаты. А вот разделение услуг не всегда логично. Например, ПФР компенсирует пенсионерам, проживающим на северных территориях, проезд к месту отдыха, а ФСС — проезд к месту лечения. Гражданам с инвалидностью пенсию выплачивает ПФР, а компенсацию за протезы и коляски — ФСС. Было бы логично, чтобы все услуги гражданин мог получить в одном месте", — рассказала председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты, председатель Общественного совета Минтруда Елена Тополева-Солдунова.

Такими едиными точками для получения всех услуг станут единые клиентские службы. "Все точки, где сегодня ведется прием граждан, будут сохранены. То есть граждане смогут обращаться по привычным адресам. Но если прежде нужно было обращаться отдельно в ПФР, а отдельно — в ФСС, то теперь все можно будет сделать в одном отделении", — отметили в пресс-службе Минтруда России.

Работа с гражданами

Сегодня ПФР включает в себя свыше 2,5 тыс. клиентских служб, а в ФСС их только 437. После объединения в единых клиентских службах будут оказывать услуги, получаемые как в ПФР, так и в ФСС.

"Сохранение всех отделений, где ведется прием граждан, так называемых клиентских служб — очень важное решение. Как бы ни были удобны цифровые сервисы, для многих граждан важна возможность задать свой вопрос лично и получить ответ непосредственно от того человека, который отвечает за назначение услуги. Мы видим это на примере назначения выплат для семей с детьми. Для старшего возраста это еще более актуально", — отмечает председатель Совета матерей, первый зампред комитета по делам семьи и женщин Государственной думы Татьяна Буцкая.

"Эта идея давно витает в воздухе. И ПФР, и ФСС тщательно готовились к объединению. Речь идет об упрощении бюрократических процедур. Оба фонда работают с одними и теми же гражданами и запрашивают информацию друг у друга через систему межведомственных запросов. Теперь это будет один фонд, процедуры ускорятся, управленческие расходы сократятся. Единый фонд будет делать и ту работу, что раньше выполнял ПФР, и ту работу, что раньше выполнял ФСС. Но делать эту работу они будут быстрее, а тем, кто пользуется услугами фондов, не нужно будет обращаться в разные места", — пояснил председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский.

Единый тариф

Еще одним нововведением с 2023 года станет единый тариф для уплаты взносов работодателями по социальному страхованию. Благодаря этому решению упростится взаимодействие с социальными фондами не только для граждан, но и для бизнеса.

Согласно действующей модели обязательного социального страхования взносами облагаются три базы (то есть предельные годовые размеры заработной платы), на которые начисляются взносы — по разным тарифам для основной категории плательщиков: 22% с заработной платы работника в ПФР в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 2,9% в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы и 5,1% в ФОМС со всего заработка работника. При этом предельная величина базы в 2022 году составляет 1,5 млн рублей для всех работников по трудовым и гражданско-правовым договорам в ПФР и 1,03 млн рублей в ФСС только для работников по трудовым договорам. По всем видам социального страхования работодатель проводит отдельные платежи и сдает отдельные отчеты. Кроме того, несовпадения в базе по страховым взносам приводит к сравнительно невысоким выплатам по социальному страхованию для работников с зарплатой выше средней.

С 2023 года будет установлена единая база для исчисления страховых взносов. Единый тариф на все виды страхования составит 30% в пределах базы, что равно действующим тарифам (22% + 5,1% + 2,9%), и 15,1% на суммы сверх базы, что также равно действующим тарифам. Полученные средства будут распределены между видами страхования в следующей пропорции: 72,8% — на пенсионное страхование, 18,3% — на медицинское страхование, 8,9% — на обязательное социальное страхование. Также будет установлена единая предельная база по пенсионному и обязательному социальному страхованию, а ее предельная величина для исчисления страховых взносов на 2023 год по прогнозу составит 1,66 млн рублей.

Льготы по страховым взносам после введения единого тарифа будут сохранены, однако изменится их структура. Существующие 15 категорий плательщиков, для которых введены пониженные тарифы, будут подразделены на три льготные группы. Для первой группы установлен тариф 15% с сумм выше МРОТ. В эту группу войдут субъекты малого и среднего предпринимательства с численностью сотрудников до 250 человек и свыше 250 человек, если основным видом их деятельности является продажа продуктов питания и напитков, а также участники проекта "Сколково" и инновационных научно-технологических центров. Во вторую группу с тарифом 7,6% войдут резиденты экономических зон, ИТ-организации, организации-мультипликаторы, социально ориентированные некоммерческие организации и благотворительные организации. В третью группу с тарифом 0% войдут организации, осуществляющие выплаты членам экипажей судов.

Кроме того, в настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах — ПФР и ФСС — различается. Так, наемные работники имеют неравные страховые гарантии: граждане, занятые по гражданско-правовым договорам, не могут получать выплаты по больничным и в связи с материнством. С 2023 года планируется ввести единый круг застрахованных лиц, и данная проблема будет решена.

Кроме того, работодатели смогут сдавать отчетность, которую они сегодня подают в фонды, в составе единой формы. В три раза сократится количество показателей в отчете по страховым взносам, сдаваемом в налоговые органы. Это позволит минимизировать риск бухгалтерских ошибок, особенно в небольших организациях, где должность бухгалтера совмещена.

Увеличение выплат по больничным и беременности

В результате увеличения предельной облагаемой базы максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством увеличится в полтора раза уже к 2025 году. Так, сегодня максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет составляет 78 207 рублей за полный календарный месяц даже в тех случаях, если заработок работника превышает эту сумму. К 2025 году, по подсчетам Минтруда, при введении единого тарифа максимальная сумма за больничный при стаже от восьми лет составит 143,5 тыс. рублей, тогда как без введения тарифа она бы достигла 94,7 тыс. рублей. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 114,8 тыс. рублей (без введения единого тарифа — 75,7 тыс. рублей), при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (без введения единого тарифа — 56,8 тыс. рублей). Таким образом сотрудники, чей заработок превышает средний, будут получать более высокие выплаты по больничным.

Максимальный размер пособия по беременности и родам, если роды протекали без осложнений, сегодня составляет 360,164 тыс. рублей за 140 дней. После введения единого тарифа к 2025 году он составит 660,9 тыс. рублей, тогда как без введения единого тарифа сумма достигла бы 435,9 тыс. рублей. Кроме того, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет после введения тарифа к 2025 году до 57,4 тыс. рублей — без введения единого тарифа он бы составил 37,9 тыс. рублей.

Фото: pexels