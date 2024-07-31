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Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян

31 июля 2024 12:24
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Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян

Госдума отклонила проект закона об отсрочке от мобилизации для части россиян — отцов троих детей. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Из опубликованных данных следует, что законопроект был окончательно отклонен на заседании, состоявшемся 30 июля. На девяти предыдущих заседания Госдума не рассматривала документ.

Документ внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации многодетные семьи с тремя и более детьми и поднять их возраст до 18 лет, а для учащихся по очно форме обучения — до 23 лет, пишет Лента.

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