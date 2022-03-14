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Горелкин: YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если он продолжит участвовать в информвойне

14 марта 2022 21:51
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По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе.

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован на территории РФ, если компания продолжит участвовать в информационной войне. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"), передает ТАСС.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram - это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам Горелкина, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе. "Не удален 2 501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ", - напомнил он.

Парламентарий отметил, что предотвратить блокировку YouTube может только сам видеохостинг. "Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", - добавил он.

"Если ограничение доступа случится, я буду искренне сожалеть, но это случится исключительно по вине YouTube, который сегодня просто плюет на права российских пользователей. Это недопустимо", - заключил он.

Ранее YouTube объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством. Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удаление контента на тему спецоперации на Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы. В понедельник Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда на видеохостинге YouTube.

 

Фото:    Александр Рюмин/ТАСС

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