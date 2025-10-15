Главой Жигулевска стал Алексей Иванов

52

Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.

В конкурсе на должность главы Жигулевска у Алексея Иванова был один конкурент - Алексей Катков. Комиссия, которая рассматривала всего два заявления, поданные кандидатами, отметила, что оба представителя достойны руководить городом, так как обладают опытом работы на руководящих постах администрации и высоким профессионализмом.



В частности, Катков в настоящее время является исполняющим обязанности главы города по экономическому развитию и закупкам, а Иванов до 15 октября трудился временно исполняющим полномочия главы Жигулевска.



Заслушав доклады кандидатов, где они презентовали свои программы развития, а также, учитывая рекомендации комиссии, по совокупности преимуществ депутаты выбрали Алексея Иванова, который, в свою очередь, пообещал трудиться во благо городского округа.



В заключение председатель гордумы Елена Реброва вручила новому градоначальнику символический ключ от города.



Отметим, с декабря 2021 года до 23 ноября 2024-го Жигулевском руководил Илья Сухих, который теперь является главой Тольятти. Иванов занимал этот пост в качестве врио с 11 августа текущего года.

Источник: СОВА