Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Главой Жигулевска стал Алексей Иванов

15 октября 2025 21:22
52
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.

Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.

В конкурсе на должность главы Жигулевска у Алексея Иванова был один конкурент - Алексей Катков. Комиссия, которая рассматривала всего два заявления, поданные кандидатами, отметила, что оба представителя достойны руководить городом, так как обладают опытом работы на руководящих постах администрации и высоким профессионализмом.

В частности, Катков в настоящее время является исполняющим обязанности главы города по экономическому развитию и закупкам, а Иванов до 15 октября трудился временно исполняющим полномочия главы Жигулевска.

Заслушав доклады кандидатов, где они презентовали свои программы развития, а также, учитывая рекомендации комиссии, по совокупности преимуществ депутаты выбрали Алексея Иванова, который, в свою очередь, пообещал трудиться во благо городского округа.

В заключение председатель гордумы Елена Реброва вручила новому градоначальнику символический ключ от города.

Отметим, с декабря 2021 года до 23 ноября 2024-го Жигулевском руководил Илья Сухих, который теперь является главой Тольятти. Иванов занимал этот пост в качестве врио с 11 августа текущего года.

Источник:  СОВА

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
269
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
540
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
605
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
548
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
428
Весь список