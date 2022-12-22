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Главой Клявлинского района назначен Петр Климашов

22 декабря 2022 19:14
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Перед новым главой поставлена задача обеспечивать на территории района качественную реализацию нацпроектов и инвестиционных проектов, важных для развития района.

Сегодня, 22 декабря, депутатами собрания представителей Клявлинского района избран новый глава. Муниципалитетом будет руководить Петр Климашов. Кандидатуру Петра Климашова единогласно поддержали все депутаты собрания представителей Клявлинского района, сообщает sovainfo.ru.

Петр Климашов родился в селе Назаровка Клявлинского района. Выпускник Самарского сельскохозяйственного института начинал свою трудовую деятельность в колхозе "Ударник", также работал оператором газовой котельной, руководил муниципальным предприятием "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства".

С 2011 года Петр Николаевич работал в администрации муниципального района Клявлинский: сначала в должности руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом, затем первого заместителя главы района и с осени текущего года – исполняющим обязанности главы района.

Перед новым главой муниципального образования поставлена задача обеспечивать на территории района качественную и своевременную реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны, а также инвестиционных проектов, важных для развития района.

Одним из таких ключевых проектов для района сегодня является сельскохозяйственное предприятие в селе Старое Резяпкино. На животноводческой ферме ООО "Северная Нива Самара" содержатся более 300 голов крупного рогатого скота.

Также начато строительство животноводческого комплекса, который в будущем обеспечит увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а население Клявлинского района - рабочими местами.

Напомним, проект рассматривался на Совете по улучшению инвестклимата при губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове. Глава региона отмечал, что это очень важный и крупный инвестиционный проект в сельском хозяйстве региона, который имеет колоссальный потенциал развития.

 

Фото: администрация Клявлинского района/СОВА

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