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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль

1 июня 2022 20:05
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Для помощи украинским беженцам.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам, передает ТАСС

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", - приводятся слова Муратова в Telegram-канале издания.

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.

Нобелевские медали с профилем учредителя премии, которые получили 13 лауреатов этого года, изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов.

 

Фото:    Сергей Бобылев/ТАСС      

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