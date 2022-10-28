Я нашел ошибку
Главные новости:
На матч с «Пари НН» игроки «Крыльев» выйдут в футболках с портретами всех главных тренеров клуба за всю историю. Акция приурочена ко Дню Тренера.
«Крылья Советов» приготовили для болельщиков развлекательную программу на матче «Крылья» – «Пари НН»
Отдельным льготным категориям граждан предоставляется денежная выплата в 145 тысяч рублей.
Работа по социальной газификации в регионе становится адресной и индивидуальной
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
Центр станет местом проведения военно-патриотических мероприятий муниципального и окружного уровней.
В Новокуйбышевске открылся Центр патриотического воспитания
Работы находятся на ежедневном контроле властей. 
В зоне метростроя в Самаре идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий
На расширенном заседании в Правительстве СО 28 октября обсуждают проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Главное из выступления Дмитрия Азарова на расширенном заседании Правительства Самарской области
Вместе с увеличением общего объема кредитного портфеля ММБ в Сбербанке отмечается и рост количества кредитных договоров.
В Самарской области средний размер кредита малого и микробизнеса в Сбербанке составляет 1,7 млн рублей
В этом году на конкурс было подано 305 заявок.
Экспертный совет конкурса «Достояние губернии» определяет лучшие компании Самарской области
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.36
-0.07
EUR 61.57
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Главное из выступления Дмитрия Азарова на расширенном заседании Правительства Самарской области

28 октября 2022 18:19
116
На расширенном заседании в Правительстве СО 28 октября обсуждают проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

На расширенном заседании в Правительстве Самарской области 28 октября обсуждают проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Главное из выступления Дмитрия Азарова на расширенном заседании Правительства Самарской области:

- В регионе созданы условия и запас прочности, чтобы справиться с новыми возникающими сложностями на фоне несправедливых санкций.

- До сих пор опережающими темпами развивали экономику, создавали развитую инфраструктуру региона – транспортную и социальную. Такой темп нужно сохранить и наращивать дальше.

- Несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, не приостановлена работа ни по одному объекту.

 - Рост инвестиций - 122,5 %. Это выше, чем в целом по стране (107,7 %). Благодаря инвестициям создаются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния граждан. И это главная задача.

 - Уровень безработицы в регионе ниже, чем в целом по стране: число вакансий почти в 4 раза превышает количество соискателей. Это отметил и Президент Владимир Путин на рабочей встрече с Дмитрием Азаровым.

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, за 9 месяцев увеличилась на 7,5 % к показателям декабря прошлого года.

- Аграрии завершают год с рекордным урожаем зерновых: более 3,5 млн тонн. Это в 1,8 раза выше урожая 2021 года и максимальный показатель с далекого 1978 года, когда посевные площади почти в 2 раза были больше.

- В последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса. В частности, АВТОВАЗ вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и отразилось в целом на промышленности области. За 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 94,7 %.

- С опережением сроков построены мосты через реки Самару и Сок, на год раньше открыто рабочее движение по двухуровневой развязке на Ново-Садовой, возводится мост через Волгу. В нормативное состояние привели 22 мостовых перехода.

- Достижения региона – достижения всех жителей Самарской области.

- Самарская область в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями региона. Помощь от государства получают более миллиона человек.

- Регион входит в топ лидеров по участию в нацпроектах и показывает достойный результат по исполнению взятых на себя обязательств.

 - Самарская область и ее жители вносят весомый вклад в поддержку специальной военной операции.

 - Мобилизованные военнослужащие обеспечены достойными условиями размещения и дополнительными выплатами.

- Самарская область первой в стране создала систему социальных паспортов каждой семьи военнослужащего. Это позволяет полнее выяснить, какая конкретно помощь нужна. Она должна оказываться в первоочередном порядке.

 - Принятие главного финансового документа Самарской области проходит в формате комплексного, совместного обсуждения, чтобы сверить векторы социально-экономического развития региона с запросами людей, интересами всех слоев общества, всех территорий региона.

- При подготовке проекта бюджета во главе угла должны стоять взаимосвязанные задачи: во-первых, обеспечение четкой социальной направленности основного финансового документа региона, как ключевого условия сохранения и укрепления общественно-политической стабильности в регионе. А во-вторых, продолжение дальнейшего поступательного опережающего развития Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022, 19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий... Экономика
84
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку.
27 октября 2022, 22:10
Дополнительная экипировка, спецснаряжение, выплаты и помощь семьям - Дмитрий Азаров обсудил с мобилизованными земляками вопросы подготовки к участию в СВО
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку. Политика
1770
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
27 октября 2022, 16:39
Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Политика
816
В центре внимания
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
100
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
217
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку.
27 октября 2022  22:10
Дополнительная экипировка, спецснаряжение, выплаты и помощь семьям - Дмитрий Азаров обсудил с мобилизованными земляками вопросы подготовки к участию в СВО
1780
Дмитрий Азаров сообщил, что вчера Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.
27 октября 2022  16:39
Поддержка семей военнослужащих, поручения Президента страны и новые региональные награды: Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губдумы
819
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
27 октября 2022  12:43
Общественная палата Самарской области представила Губернатору книгу о 5-летнем развитии региона
338
Весь список