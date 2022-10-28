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На расширенном заседании в Правительстве Самарской области 28 октября обсуждают проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Главное из выступления Дмитрия Азарова на расширенном заседании Правительства Самарской области:



- В регионе созданы условия и запас прочности, чтобы справиться с новыми возникающими сложностями на фоне несправедливых санкций.



- До сих пор опережающими темпами развивали экономику, создавали развитую инфраструктуру региона – транспортную и социальную. Такой темп нужно сохранить и наращивать дальше.



- Несмотря на вызовы (несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды) в Самарской области не закрыта ни одна госпрограмма, не приостановлена работа ни по одному объекту.



- Рост инвестиций - 122,5 %. Это выше, чем в целом по стране (107,7 %). Благодаря инвестициям создаются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния граждан. И это главная задача.



- Уровень безработицы в регионе ниже, чем в целом по стране: число вакансий почти в 4 раза превышает количество соискателей. Это отметил и Президент Владимир Путин на рабочей встрече с Дмитрием Азаровым.



- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, за 9 месяцев увеличилась на 7,5 % к показателям декабря прошлого года.



- Аграрии завершают год с рекордным урожаем зерновых: более 3,5 млн тонн. Это в 1,8 раза выше урожая 2021 года и максимальный показатель с далекого 1978 года, когда посевные площади почти в 2 раза были больше.



- В последние несколько месяцев выравниваются темпы развития промышленного комплекса. В частности, АВТОВАЗ вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и отразилось в целом на промышленности области. За 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 94,7 %.



- С опережением сроков построены мосты через реки Самару и Сок, на год раньше открыто рабочее движение по двухуровневой развязке на Ново-Садовой, возводится мост через Волгу. В нормативное состояние привели 22 мостовых перехода.



- Достижения региона – достижения всех жителей Самарской области.



- Самарская область в полной мере выполняет все социальные обязательства перед жителями региона. Помощь от государства получают более миллиона человек.



- Регион входит в топ лидеров по участию в нацпроектах и показывает достойный результат по исполнению взятых на себя обязательств.



- Самарская область и ее жители вносят весомый вклад в поддержку специальной военной операции.



- Мобилизованные военнослужащие обеспечены достойными условиями размещения и дополнительными выплатами.



- Самарская область первой в стране создала систему социальных паспортов каждой семьи военнослужащего. Это позволяет полнее выяснить, какая конкретно помощь нужна. Она должна оказываться в первоочередном порядке.



- Принятие главного финансового документа Самарской области проходит в формате комплексного, совместного обсуждения, чтобы сверить векторы социально-экономического развития региона с запросами людей, интересами всех слоев общества, всех территорий региона.



- При подготовке проекта бюджета во главе угла должны стоять взаимосвязанные задачи: во-первых, обеспечение четкой социальной направленности основного финансового документа региона, как ключевого условия сохранения и укрепления общественно-политической стабильности в регионе. А во-вторых, продолжение дальнейшего поступательного опережающего развития Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО