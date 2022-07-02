Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"

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Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин, передает РИА Новости.

"Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки", - цитирует МВД Вулина.

"А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией", - подчеркнул глава МВД.

Он также прокомментировал слова вице-премьера и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович, которая ранее сказала, что следующий состав правительства Сербии мог бы быть более ясным по вопросу спецоперации РФ на Украине.

"Не знаю, что моя коллега понимает под тем, что будем яснее по отношению к конфликту на Украине. Мы очень ясны - не станем вступать в конфликт с РФ, не станем встревать в чужие конфликты, не будем чужой пехотой", - отметил член кабмина Сербии.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев